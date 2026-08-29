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Главная Новости дня США призвали своих граждан не ехать в Украину

США призвали своих граждан не ехать в Украину

Ua ru
29 августа 2026 09:54
Госдеп США обновил правила безопасности в отношении Украины
Поверенный в делах США на праздновании Дня Независимости Украины. Фото: Посольство США в Украине

Госдеп США обнародовал новые рекомендации по безопасности для своих граждан в Украине. Гражданам США рекомендуется по возможности избегать поездок в нашу страну из-за сложной ситуации с безопасностью. Соединенные Штаты сохранили для Украины самый высокий, четвертый уровень опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

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Угроза ударов по железной дороге

Главной причиной для сохранения самого высокого уровня опасности остаются война и ракетные удары России по территории Украины.

Американские дипломаты отмечают, что Россия рассматривает массированные обстрелы как одну из главных целей для дестабилизации внутренней ситуации в стране.

"Не рекомендуется совершать поездки в Украину ни по какой причине в связи с российско-украинской войной", — подчеркнули в Госдепе.

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В то же время, несмотря на ситуацию с безопасностью, посольство США в Киеве продолжает работать в штатном режиме.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, после визита главы ЦРУ в Москву Украина получила от США информацию о темах, которые обсуждались на встрече. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предпринимают реалистичные шаги для завершения войны.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп не видит угрозы в возможном нападении России на страны НАТО. В то же время европейские лидеры обеспокоены возможными провокациями со стороны РФ.

США война в Украине посольство Госдеп США рекомендации
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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