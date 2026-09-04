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Главная Новости дня Буданов обсудил ПВО для Украины с временным поверенным США

Буданов обсудил ПВО для Украины с временным поверенным США

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4 сентября 2026 15:28
Буданов встретился с временным поверенным США: обсуждали вопросы ПВО и системы Patriot
Кирилл Буданов и Пол Хьюстон. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов провел встречу с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Полом Хьюстоном. В частности, стороны обсудили вопросы противовоздушной обороны Украины.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в пятницу, 4 сентября, передает Новини.LIVE.

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Встреча Буданова с Хьюстоном

Глава ОП и временный поверенный в делах США обсудили приоритеты стратегического сотрудничества между США и Украиной. Кроме того, они обсудили активизацию переговорного процесса. Буданов подчеркнул решающую роль Вашингтона в обеспечении справедливого мира и восстановлении безопасности.

Зустріч Кирила Буданова та Пола Г'юстона 4 вересня
Встреча Буданова с Хьюстоном. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Особое внимание уделили острой потребности нашего государства в антибаллистических ракетах-перехватчиках для систем Patriot. Укрепление нашей противовоздушной и противоракетной обороны — это прямая защита жизней украинцев и нашей инфраструктуры от российского террора", — рассказал он.

Глава ОП поблагодарил США и американский народ за всестороннюю поддержку и помощь Украине.

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Пост Буданова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 23 августа Пол Хьюстон официально приступил к исполнению обязанностей временного поверенного в делах США в Украине. Первым мероприятием в Киеве с его участием стал Национальный молитвенный завтрак.

Кроме того, Буданов подчеркнул, что Украина готовит жесткий ответ на российские атаки. По его словам, дальнобойные средства поражения будут систематически наносить удары по военным целям противника.

США Украина Кирилл Буданов Patriot сотрудничество
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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