Буданов встретился с временным поверенным США: обсуждали вопросы ПВО и системы Patriot

Кирилл Буданов и Пол Хьюстон. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов провел встречу с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Полом Хьюстоном. В частности, стороны обсудили вопросы противовоздушной обороны Украины.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в пятницу, 4 сентября, передает Новини.LIVE.

Реклама

Встреча Буданова с Хьюстоном

Глава ОП и временный поверенный в делах США обсудили приоритеты стратегического сотрудничества между США и Украиной. Кроме того, они обсудили активизацию переговорного процесса. Буданов подчеркнул решающую роль Вашингтона в обеспечении справедливого мира и восстановлении безопасности.

Встреча Буданова с Хьюстоном. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Особое внимание уделили острой потребности нашего государства в антибаллистических ракетах-перехватчиках для систем Patriot. Укрепление нашей противовоздушной и противоракетной обороны — это прямая защита жизней украинцев и нашей инфраструктуры от российского террора", — рассказал он.

Глава ОП поблагодарил США и американский народ за всестороннюю поддержку и помощь Украине.

Читайте также:

Пост Буданова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 23 августа Пол Хьюстон официально приступил к исполнению обязанностей временного поверенного в делах США в Украине. Первым мероприятием в Киеве с его участием стал Национальный молитвенный завтрак.

Кроме того, Буданов подчеркнул, что Украина готовит жесткий ответ на российские атаки. По его словам, дальнобойные средства поражения будут систематически наносить удары по военным целям противника.