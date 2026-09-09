Буданов назвав системну безпеку головною умовою майбутнього

Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що абсолютна безпека є єдиним надійним фундаментом, на якому тримається свобода, гідність, національна економіка та саме життя майбутніх поколінь. Посадовець підкреслив, що захищеність держави неможливо отримати у подарунок чи випросити у міжнародних партнерів, адже її необхідно розбудовувати самостійно і виключно системним шляхом. Своїми роздумами щодо розвитку країни очільник ОП поділився під час візиту до експозиції "Той день" у Києві.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення керівника Офісу президента Кирила Буданова.

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Осмислення історичного коріння та сучасної стійкості

Голова Офісу президента відвідав тематичну виставку під назвою "Той день", яка демонструє витоки створення сучасної української держави та істинні цінності її громадян.

За словами посадовця, цей культурний простір допомагає кожному чітко згадати пройдений шлях, зафіксувати спільний біль, пам'ять та ключові мрії, що об'єднують націю.

"Це місце про наше минуле, сьогодення і майбутнє. Про речі, що відбивають наш біль, нашу пам’ять і наші мрії, які об’єднують нас сьогодні, а також роздуми про майбуття. Відчувається головне, зв’язок поколінь і наша стійкість", — зазначив Кирило Буданов.

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"Якою я бачу Україну майбутнього? Насамперед захищеною. Безпека — фундамент, на якому тримається все інше: свобода, гідність, економіка, майбутнє дітей, саме життя. Тому її не можна одержати в подарунок чи випросити — її можна лише розбудовувати. І робити це треба системно", — наголосив керівник ОП.

Як писали Новини.LIVE раніше, очільник ОП Кирило Буданов провів масштабний закритий брифінг для американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера перед їхньою офіційною зустріччю з Володимиром Зеленським. Керівник відомства спільно з українськими військовими наочно продемонстрував іноземній делегації високу міцність оборонних позицій ЗСУ на всій лінії фронту.

Також ми повідомляли, що Кирило Буданов анонсував імовірне відновлення мирних переговорів за активного посередництва США наприкінці вересня. Він вважає, що реальні умови для повного припинення вогню навряд чи будуть створені до початку весни через плани РФ провести чергову зимову кампанію масованих бомбардувань.