Буданов назвал системную безопасность главным условием будущего

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что абсолютная безопасность является единственным надежным фундаментом, на котором держатся свобода, достоинство, национальная экономика и сама жизнь будущих поколений. Чиновник подчеркнул, что защищенность государства невозможно получить в подарок или выпросить у международных партнеров, ведь ее необходимо строить самостоятельно и исключительно системным путем. Своими размышлениями о развитии страны глава ОП поделился во время посещения экспозиции "Тот день" в Киеве.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

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Осознание исторических корней и современной устойчивости

Глава Офиса президента посетил тематическую выставку под названием "Тот день", которая демонстрирует истокисоздания современного украинского государства и истинные ценности его граждан.

По словам чиновника, это культурное пространство помогает каждому чётко вспомнить пройденный путь, зафиксировать общую боль, память и ключевые мечты, объединяющие нацию.

"Это место о нашем прошлом, настоящем и будущем. О вещах, отражающих нашу боль, нашу память и наши мечты, которые объединяют нас сегодня, а также размышления о будущем. Ощущается главное — связь поколений и наша стойкость", — отметил Кирилл Буданов.

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Свои мысли глава ОП изложил в эссе, представленном в финальном зале выставки.

"Какой я вижу Украину будущего? Прежде всего защищённой. Безопасность — фундамент, на котором держится всё остальное: свобода, достоинство, экономика, будущее детей, сама жизнь. Поэтому ее нельзя получить в подарок или выпросить — ее можно только строить. И делать это нужно системно", — подчеркнул руководитель ОП.

Как ранее сообщал Новини.LIVE, глава ОП Кирилл Буданов провел масштабный закрытый брифинг для американских спецпредставителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера перед их официальной встречей с Владимиром Зеленским. Глава ведомства совместно с украинскими военными наглядно продемонстрировал иностранной делегации высокую прочность оборонительных позиций ВСУ по всей линии фронта.

Также мы сообщали, что Кирилл Буданов анонсировал вероятное возобновление мирных переговоров при активном посредничестве США в конце сентября. Он считает, что реальные условия для полного прекращения огня вряд ли будут созданы до начала весны из-за планов РФ провести очередную зимнюю кампанию массированных бомбардировок.