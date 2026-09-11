Буданов заявив, що Україна воюватиме стільки, скільки буде потрібно

Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Україна продовжуватиме воювати, скільки буде потрібно. За його словами, українці стоять на своїй землі. Він нагадав, що саме Росія почала цю війну з відкритої та неспровокованої агресії у 2014 році.

Про це Кирило Буданов сказав в інтервʼю латвійському мовнику LTV, передає Новини.LIVE.

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Україна продовжуватиме воювати, скільки буде потрібно

"Ми не розпочинали цю війну. Україна зазнала відкритої, нічим не спровокованої агресії з боку Російської Федерації ще у 2014 році, яка продовжилася новим етапом у 2022 році", — зазначив Буданов.

За його словами, українці воюватимуть стільки, скільки буде потрібно. Він наголосив, що іншого вибору немає, бо Україна бореться за свій народ, територію та майбутнє.

"Російська Федерація може вирішити, виводити війська чи ні. У неї є певний простір для маневру в цьому плані. Ми стоїмо на своїй землі, і ніхто не має права просто так забирати та віддавати свою землю комусь іншому", — додав Буданов.

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Як писали Новини.LIVE, Буданов заявив, що переговори з Росією за участі США будуть продовжені. За його словами, сторонам необхідно знайти компроміс.

Також керівник ОП наголошував, що Україна готова припинити вогонь у будь-який момент, але лише на справедливих умовах. Водночас, якщо РФ не погодиться завершити війну, то українські удари по території країни-терористки лише посилюватимуться.