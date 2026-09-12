Буданов заявив, що Україна знайде рішення для зупинки війни

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Переговорний процес щодо завершення війни вдалося оживити, а Україна разом із партнерами продовжує шукати нові підходи до вирішення ключових питань. Очільник Офісу президента Кирило Буданов, коментуючи переговори за участю американської сторони заявив, що кардинально нових пропозицій поки немає, однак уже наявні ідеї та підходи оновлюються.

Про це Буданов заявив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на полях зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука.

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Буданов оцінив можливість замороження війни перед зимою

"Ми мали оживити цей процес, ми його оживили. Я сказав — так зроблено", — заявив Буданов.

Він зазначив, що американська сторона приїжджає до України з оновленими підходами до завершення війни.

"Кардинально нових ідей поки нема, але вони оновлюються. І ми шукаємо нові підходи до вирішення старих питань, скажімо так", — пояснив керівник ОП.

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Водночас Буданов не очікує, що російські атаки дронами найближчим часом припиняться. За його словами, удари "Шахедами" та іншими безпілотниками стали новою реальністю, з якою Україні доводиться боротися.

"Це буде продовжуватися. Це така нова наша реальність в Україні. Це така нова реальність, з якою ми стикнулися і боремось", — сказав він.

Очільник ОП також прокоментував припущення західних ЗМІ про можливе замороження бойових дій на лінії фронту перед зимою. Буданов заявив, що вірить у можливість знайти рішення для зупинки війни, однак не назвав конкретних термінів.

"Я вірю в те, що ми знайдемо рішення, як зупинити війну. Це те, у що я вірю", — наголосив він.

На запитання, коли саме це може статися, Буданов відповів: "Всі побачать".

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Кирило Буданов заявив, що Україна продовжуватиме боротьбу з Росією стільки, скільки буде потрібно для захисту держави. Очільник ОП наголосив, що українці мають бути готовими до тривалої війни та продовження протистояння. Водночас він підкреслив, що Україна прагне знайти рішення, яке дозволить зупинити війну.

Також Буданов заявив, що Україна посилюватиме удари по Росії, якщо Москва не припинить війну. За його словами, подальші дії України залежатимуть від поведінки російської сторони та її готовності завершити бойові дії. Керівник ОП наголосив, що Україна має можливості для посилення тиску на РФ.