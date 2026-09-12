Буданов анонсував нові мирні переговори України та РФ у жовтні

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Україна готується до нового раунду мирних переговорів, який може відбутися у жовтні за участю України, США та Росії. Водночас керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав Європу не зволікати з підготовкою до можливих загроз. Він наголосив, що для цього необхідна єдність України, Сполучених Штатів та європейських країн.

Про це Буданов заявив під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Буданов зробив заяву перед переговорами у жовтні

За словами Буданова, питання, які обговорюються в межах переговорного процесу, є складними та доленосними. Він наголосив, що від рішень, які ухвалюються зараз, залежатиме майбутнє не лише українців, а й громадян інших країн, залучених до цього процесу.

"Питання, насправді, які ми тут всі обговорюємо, вони досить такі серйозні і складні. І вони доленосні", — зазначив Буданов.

Очільник ОП також звернувся до європейських країн із закликом не чекати, поки загрози стануть безпосередніми. За його словами, може настати момент, коли часу на підготовку вже не залишиться.

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"А ви ніколи не думали, що може так статися, що просто не буде часу на це? І просто ви сприймете ту реальність, яка не постукається до вас рукою, а так чоботом виб'є в двері", — сказав Буданов.

Водночас він наголосив на необхідності спільних дій України, США та Європи.

"Єдність Сполучених Штатів, єдність України, єдність Європи. І тоді ніхто не насмілиться навіть думати про такі речі", — підкреслив керівник ОП.

Як писали Новини.LIVE, Кирило Буданов заявив, що Україна знайде рішення для припинення війни з Росією. За його словами, для цього необхідно продовжувати переговорний процес і шукати компроміс, який дозволить завершити бойові дії. Водночас Україна готова припинити вогонь, але лише на справедливих умовах.

Також Буданов заявив, що Україна воюватиме стільки, скільки буде необхідно для захисту своїх територій та майбутнього. Він наголосив, що саме Росія розпочала агресію проти України у 2014 році, а у 2022-му розпочала новий етап війни. За словами Буданова, Москва має можливість вивести свої війська, тоді як Україна не погодиться просто віддати свою землю.