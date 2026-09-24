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На ракете: Зеленский ответил журналистам РФ о визите в Москву

Ua ru
24 сентября 2026 02:20
Зеленский заявил, что прилетит в Москву на ракете
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Российские журналисты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк спросили, когда он приедет в Москву. В ответ украинский лидер ответил, что «на ракете».

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Clash Report.

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Что сказал Зеленский о визите в Москву

Когда Владимир Зеленский направлялся в Нью-Йорке с одного из мероприятий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, российские пропагандисты неоднократно кричали: "Когда в Москву?".

Ответ президента Украины был очень кратким.

"На ракете, бл*", — резко ответил он журналистам РФ.

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Пост Clash Report. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, Украина уже неоднократно предлагала России провести встречу лидеров на нейтральной территории. Однако Кремль неоднократно отвергал такие предложения и говорил лишь, что ждут Зеленского в Москве и что готовы встречаться только для формального подписания соглашения.

В частности, недавно было предложено провести встречу Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина на предстоящем саммите G20 в Майами. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал такой формат абсолютно невозможным и в очередной раз повторил, что прямой диалог между лидерами двух государств может состояться только в Москве.

Также мы писали, что неделю назад Песков допустил возможность проведения нового раунда переговоров о прекращении войны в трехстороннем формате уже в октябре. Украинская сторона, как известно, также говорила о возможности переговоров в следующем месяце.

Владимир Зеленский Москва война в Украине Россия мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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