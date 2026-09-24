Трамп пообещал Си Цзиньпину передать просьбу Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время встречи 22 сентября 2026 года. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидера США Дональда Трампа поговорить с главой Китая Си Цзиньпином о том, чтобы оказать влияние на Россию. Он призвал добиться от российского диктатора Путина прекращения войны или хотя бы шагов по деэскалации. Трамп, по словам Зеленского, пообещал передать эту просьбу китайскому лидеру.

Об этом сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Реклама

О чем Зеленский попросил Трампа

Владимир Зеленский рассказал, что попросил Дональда Трампа обратиться к Си Цзиньпину и попросить китайского лидера оказать влияние на Путина, чтобы Россия завершила войну.

По словам президента Украины, речь идет также о возможных шагах по деэскалации, в которых, по его мнению, заинтересован и Китай. Среди них он назвал вопросы энергетики и зерна.

Зеленский считает, что такие шаги могли бы стать демонстрацией готовности России к деэскалации и показать лидерам великих держав, что Путин действительно готов к завершению войны.

Читайте также:

Рассказывая о своей просьбе к президенту США, Зеленский отметил:

"Сегодня я попросил президента Соединённых Штатов Америки, откровенно говоря, чтобы он поговорил с Си Цзиньпином и попросил лидера Китая оказать влияние на Путина, чтобы тот закончил войну, хотя бы пошел на шаги по деэскалации, в которых, я уверен, заинтересован и Китай. То есть энергетика и зерно. Я считаю, что это демонстрация деэскалации".

Зеленский добавил, что такая демонстрация, по его мнению, была бы важна для лидеров великих держав:

"По крайней мере, это демонстрация этим крупным странам, лидерам этих крупных стран, и демонстрация в реальности того, о чём Путин постоянно говорит, что он хочет окончания войны. Просто Украина не очень этого хочет. Вот реальная демонстрация".

Что Зеленский сказал о законе Грэма

Зеленский также сообщил, что Трамп согласился передать Си Цзиньпину его просьбу.

Отдельно президент Украины упомянул закон Линдси Грэма, отметив, что он может оказать сильное влияние, если его использовать.

"Я попросил президента Трампа, он сказал, что передаст ему всё... Закон Линдси Грэма силен, если его использовать. Он может оказать очень сильное влияние".

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что саммит G20 в декабре 2026 года может стать площадкой для трехсторонней встречи с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Он назвал такой формат одной из возможностей для переговоров, способных привести к конкретному результату. Зеленский также отметил, что Украина поддержит такую встречу при наличии соответствующей договоренности.

Новини.LIVE также писали, что во время пребывания Владимира Зеленского в Нью-Йорке российские журналисты спросили его, когда он приедет в Москву. Президент Украины кратко ответил, что приедет "на ракете". Ранее Украина неоднократно предлагала провести встречу лидеров на нейтральной территории, однако Кремль отвергал такие предложения.