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Главная Новости дня Зеленский: трехсторонняя встреча с Путиным и Трампом может быть на G20 в Майами

Зеленский: трехсторонняя встреча с Путиным и Трампом может быть на G20 в Майами

Ua ru
24 сентября 2026 06:20
Эксклюзив
Зеленский заявил, что может встретиться с Путиным и Трампом на саммите «Группы двадцати»
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на саммите «Группы двадцати», запланированном на декабрь 2026 года, возможна трёхсторонняя встреча с участием его самого, президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина. По его мнению, это может произойти из-за ряда факторов и стран, которые будут там представлены.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Что сказал Зеленский о возможности встречи с Путиным и Трампом на G20

Во время общения с журналистами у Зеленского спросили, приглашали ли его США на саммит G20, поскольку недавно Трамп публично заявил, что пригласит Путина. Также у него уточнили, как это может повлиять на мирный процесс.

В ответ глава государства сказал, что Украина обсуждала с США такой формат G20, и он считает этот формат одной из лучших возможностей, предложенных американской стороной.

"Мне кажется, 12 декабря — это потенциальная возможность для трехсторонней встречи с реальным результатом", — сказал президент (однако отметим, что саммит запланирован на 14-15 декабря).

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Он пояснил, что G20 включает в себя страны, которые поддерживают постоянные экономические отношения с Россией, а значит, участие Трампа, представителей Европы, Китая, Индии и стран Ближнего Востока может создать атмосферу для результативной встречи.

"Безусловно, Украина будет поддерживать такой формат, если он будет реализован и будет достигнута соответствующая договоренность. Я попросил президента США поговорить с Си Цзиньпином и попросить лидера Китая оказать влияние на Путина, чтобы тот положил конец войне. Хотя бы пошел на шаги по деэскалации, в которых, я уверен, заинтересован и Китай. То есть, энергетика и зерно. Я считаю, что это демонстрация деэскалации", — резюмировал президент.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский в этом разговоре с журналистами подтвердил информацию СМИ о том, что после его встречи с Трампом делегация Украины провела встречу со спецпредставителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, сейчас американцы берут две недели, чтобы провести переговоры с россиянами по вопросам морского и энергетического перемирия. Если же этого не произойдет, Украина будет делать все, чтобы Трамп ввел в действие санкции Грэма.

Также мы писали, что, по словам украинского лидера, если россияне продолжат наносить удары по энергетике, то последствия зимой ощутит не только Украина.

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп G20 мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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