Зеленский заявил, что может встретиться с Путиным и Трампом на саммите «Группы двадцати»

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на саммите «Группы двадцати», запланированном на декабрь 2026 года, возможна трёхсторонняя встреча с участием его самого, президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина. По его мнению, это может произойти из-за ряда факторов и стран, которые будут там представлены.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Что сказал Зеленский о возможности встречи с Путиным и Трампом на G20

Во время общения с журналистами у Зеленского спросили, приглашали ли его США на саммит G20, поскольку недавно Трамп публично заявил, что пригласит Путина. Также у него уточнили, как это может повлиять на мирный процесс.

В ответ глава государства сказал, что Украина обсуждала с США такой формат G20, и он считает этот формат одной из лучших возможностей, предложенных американской стороной.

"Мне кажется, 12 декабря — это потенциальная возможность для трехсторонней встречи с реальным результатом", — сказал президент (однако отметим, что саммит запланирован на 14-15 декабря).

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Он пояснил, что G20 включает в себя страны, которые поддерживают постоянные экономические отношения с Россией, а значит, участие Трампа, представителей Европы, Китая, Индии и стран Ближнего Востока может создать атмосферу для результативной встречи.

"Безусловно, Украина будет поддерживать такой формат, если он будет реализован и будет достигнута соответствующая договоренность. Я попросил президента США поговорить с Си Цзиньпином и попросить лидера Китая оказать влияние на Путина, чтобы тот положил конец войне. Хотя бы пошел на шаги по деэскалации, в которых, я уверен, заинтересован и Китай. То есть, энергетика и зерно. Я считаю, что это демонстрация деэскалации", — резюмировал президент.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский в этом разговоре с журналистами подтвердил информацию СМИ о том, что после его встречи с Трампом делегация Украины провела встречу со спецпредставителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, сейчас американцы берут две недели, чтобы провести переговоры с россиянами по вопросам морского и энергетического перемирия. Если же этого не произойдет, Украина будет делать все, чтобы Трамп ввел в действие санкции Грэма.

Также мы писали, что, по словам украинского лидера, если россияне продолжат наносить удары по энергетике, то последствия зимой ощутит не только Украина.