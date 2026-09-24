Зеленский заявил, что делегация Украины встретилась с Виткоффом и Кушнером в Нью-Йорке

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом украинская делегация провела встречу со специальными представителями американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, в настоящее время ожидаются переговоры делегации США с российской стороной.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Что сказал Зеленский о встрече делегации с командой Трампа и перспективах завершения войны

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский провел в Нью-Йорке официальную встречу с представителями украинской общины в США. Встреча началась с минуты молчания и исполнения Государственного гимна Украины.

Встреча Зеленского с украинской общиной в США. Фото: скриншот

После этого украинский лидер пообщался с прессой, и журналистка «Новости.LIVE» Ульяна Бойчук спросила президента, встречалась ли украинская переговорная группа с командой Трампа и есть ли уже конкретные условия, договор или документ с планом скорейшего завершения войны. В частности, последний момент связан с тем, что Трамп на Генассамблее ООН заявил, что видит завершение войны в очень короткие сроки.

По словам Зеленского, встреча делегации с Уиткоффом и Кушнером состоялась, и стороны подробно обсудили вопросы, которые поднимались во время его беседы с Трампом.

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"Обсудили все вопросы, которые мы обозначили с президентом Трампом. Я рад, что состоялась встреча — чтобы более подробно остановиться на каких-то сроках, какой-то подготовке, каких-то конкретных вещах. Это не просто политическая встреча без каких-либо дальнейших шагов", — сообщил президент.

В то же время глава государства отметил, что на бумаге пока никаких наработок не видел. По его словам, некоторые детали стороны обсуждали еще во время визита Уиткоффа и Кушнера в Киев, поэтому "они приезжали не просто так".

"Мы уже тогда начали обсуждать некоторые моменты, но есть договоренность, что публично, пока нет какой-либо обратной связи со стороны России, мы не будем это публично обсуждать… Знаете, хочется делиться позитивом, но тоже нельзя. На людей летят дроны и ракеты, ты говоришь, что завтра все закончится, а завтра россияне снова начнут атаку", — сказал он.

Президент сообщил, что сейчас американская команда берет пару недель, чтобы провести переговоры с россиянами и обсудить возможные форматы.

Кроме того, команда Трампа будет связываться с различными партнерами, поскольку есть, в том числе, страны, заинтересованные в оказании помощи с зерном. Здесь стоит пояснить, что, отвечая на другие вопросы, президент говорил о морском перемирии и энергетическом перемирии.

Зеленский рассказал о встрече с Виткоффом и Кушнером. Фото: скриншот

Также Зеленский сообщил, что для достижения деэскалации необходимо усилить давление на российскую сторону. Как с помощью санкций, так и непосредственно со стороны Украины на поле боя. Если же Москва не пойдет навстречу, тогда Киев будет добиваться того, чтобы Трамп ввел "адские санкции" Грема против России.

"Если Россия не будет соглашаться на переговоры... мы будем делать все, чтобы президент США принял решение усилить санкции... соответствующий инструмент у него есть — санкции против Российской Федерации", — пояснил глава государства.

А также, комментируя беседу с европейцами, Зеленский сказал, что они поднимали много вопросов , и подчеркнул, что Украина должна быть сильной, если придется еще раз пережить военную зиму.

Что еще стоит знать

Как сообщали Новости.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать на новые удары РФ по критической инфраструктуре. Он подчеркнул, что в случае ударов по энергетике последствия зимой ощутит не только Украина.

Также мы писали, что президент отреагировал на ракетный обстрел Киева в ночь на 24 сентября. Он подчеркнул, что без давления Россия эту войну не закончит, поэтому США следует усилить санкции и предоставить Украине перехватчики баллистических ракет.