Зеленський відреагував на удар РФ по Києву 24 вересня та закликав США посилити санкції

Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний удар Росії по Києву та заявив, що це сталося в той момент, коли він зустрічався з конгресменами США та обговорював закон Ліндсі Грема та посилення санкцій. У зв'язку з атакою він закликав США надати перехоплювачі балістики та посилити санкції проти Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента.

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Що сказав Зеленський про обстріл Києва та розмову з конгресменами

"Сьогодні росіяни завдали удару балістикою по Києву якраз тоді, коли на зустрічі з конгресменами ми обговорювали закон Ліндсі Грема та необхідність посилити санкції. Цю війну Росія без тиску не завершить. Тоді, коли люди спали, в небі були спалахи від вибухів", — написав Зеленський у своєму Telegram.

Він поінформував, що знову основною мішенню РФ став Київ та цивільна інфраструктура, житлові будинки, пологовий будинок, енергетика та логістика.

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"Вже відомо про двох загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є і постраждалі. Працюють екстрені служби — в одній із будівель заблоковані люди. В частині регіонів країни досі триває повітряна загроза", — наголосив глава держави.

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Зеленський додав, що якраз про те, як від цього захиститися, він говорив з Браяном Фіцпатріком, Майклом Квіглі, Марсі Каптур, Джаредом Голденом, Джо Вілсоном та Грегорі Міксом.

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Президент підкреслив, що кожна така атака виражає через те, що тиск на агресора так і не став тотальним і Росія вважає, що може далі робити ставку на балістичний терор.

"Зараз у Сполучених Штатів є можливість відреагувати сильно. Потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя. Потрібно реалізувати санкції проти Росії і тих, хто допомагає їй заробляти. Дякую обом партіям за готовність допомагати захищати життя", — резюмував Зеленський.

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Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 24 вересня росіяни запустили кілька хвиль балістичних ракет по Києву. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлову будинки, медзаклади та склади у кількох районах столиці.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що Україна буде відповідати Росії на нові удари по критичній інфраструктурі. Він наголосив, що якщо росіяни продовжать атакувати енергетику та систему опалення, тоді цієї зими наслідки такий дій відчує не лише Україна.