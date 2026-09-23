Зеленський попередив Росію про болісну відповідь взимку

Термінова новина. Ілюстрація: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у середу, 23 вересня, під час перебування в Нью-Йорку для участі в заходах 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН заявив, що Україна відповідатиме Росії на нові удари по критичній інфраструктурі. Глава держави попередив: якщо російська армія продовжить атакувати українську енергосистему та систему опалення, цієї зими наслідки від таких дій відчуватиме не лише Україна.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Зеленський заявив про відповідь Росії взимку

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