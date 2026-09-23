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Головна Новини дня Зеленський заявив про необхідність деокупації Криму для нормального життя українців

Зеленський заявив про необхідність деокупації Криму для нормального життя українців

Ua ru
23 вересня 2026 19:49
Зеленський заявив, що повернення до нормальності неможливе без Криму
Володимир Зеленський. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення українців до нормального життя неможливе без деокупації Криму. За його словами, Росія має почати поважати базові речі — продовольчу та енергетичну безпеку, а також право людей жити без страху.

Про це глава держави заявив під час виступу на Шостому саміті Міжнародної Кримської платформи, передає Новини.LIVE.

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Президент заявив про необхідність відновлення безпеки

Зеленський наголосив, що Росія має пройти відповідну зміну, а шлях до поваги почався з окупації Криму у 2014 році. Він зазначив, що повернення до нормальності неможливе без відновлення безпеки, захисту людей і життів, а також повернення до основних принципів міжнародного права.

"Територіальна цілісність має значення. Суверенітет держав має значення. Людські життя мають значення, і Росія має це зрозуміти", — заявив президент.

За словами Зеленського, важливими залишаються також продовольча та енергетична безпека. Він наголосив на необхідності забезпечити людям можливість жити без страху.

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Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим є центром війни Росії та криз у Чорному морі. За його словами, саме з окупації півострова у 2014 році почався шлях до нинішньої війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати над забезпеченням безпечного судноплавства та продовольчої безпеки в Чорному морі. Водночас Київ очікує від Росії реальних кроків до деескалації.

Володимир Зеленський Крим безпека війна в Україні Росія
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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