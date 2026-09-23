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Головна Новини дня Крим — у центрі війни: Зеленський про окупацію півострова

Крим — у центрі війни: Зеленський про окупацію півострова

Ua ru
23 вересня 2026 19:10
Зеленський заявив, що Крим є центром війни Путіна
Володимир Зеленський. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим є центром війни Росії та криз, які відбуваються у Чорному морі. За словами Зеленського, саме з окупації Криму у 2014 році почався шлях до нинішньої війни. Він наголосив, що півострів відіграє важливу роль у війні та пов'язаних із нею кризах.

Про це глава держави сказав під час виступу на Шостому саміті Міжнародної Кримської платформи, передає Новини.LIVE.

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Зеленський назвав Крим центром війни Путіна

"Крим — у центрі війни Путіна та всіх криз у Чорному морі", — заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що до початку повномасштабної війни Чорне море вільно використовувалося для переміщення зерна, добрив, дизеля та нафти.

"Якби Росія не вкрала Крим, якби Путін не перетворив Крим на джерело війни і величезну військову базу, зерно і добрива, дизель і нафта вільно перетинали б Чорне море, як це було до війни Путіна проти нас", — сказав глава держави.

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Зеленський також наголосив, що підтримка України та збереження Кримської платформи мають значення не лише у моральному сенсі. За його словами, світ нині стикається з кризами, зокрема в енергетиці та продовольстві, які пов'язані з війною.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати над забезпеченням безпечного судноплавства та продовольчої безпеки в Чорному морі. Водночас Київ очікує від Росії реальних кроків до деескалації.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський 23 вересня виступив на Шостому саміті Міжнародної Кримської платформи у Нью-Йорку, де заявив про кризу довіри до міжнародного права. Глава держави наголосив, що Україна прагне зберегти його реальну силу, оскільки від дієвості міжнародних норм залежить ставлення світу до цінності людського життя.

Володимир Зеленський Крим Чорне море війна в Україні Росія
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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