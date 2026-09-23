Зеленський про міжнародне право та відповідальність Росії

Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня виступив на Шостому саміті Міжнародної Кримської платформи у Нью-Йорку, де заявив про кризу довіри до міжнародного права. Глава держави наголосив, що Україна прагне зберегти його реальну силу, оскільки від дієвості міжнародних норм залежить ставлення світу до цінності людського життя.

Про це стало відомо з трансляції виступу, передає Новини.LIVE.

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Зеленський заявив про відповідальність Росії

За словами Володимира Зеленського, міжнародне право має не залишатися лише формулюванням, а реально працювати.

"Саме від цього залежить, чи має людське життя справжню цінність", — сказав Зеленський.

Президент також заявив, що Україна очікує відповідальності Росії за розпочату нею війну та незаконне захоплення української землі.

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Окуповані території та ув'язнені українці

Окремо глава держави згадав людей, які залишаються в окупованому Криму та інших тимчасово окупованих частинах України, а саме на території Запорізької та Херсонської областей, а також на Донбасі.

За словами Зеленського, важливо, щоб люди, які живуть в умовах російської окупації, а також українці, яких Росія утримує у в'язницях і таборах, не втрачали надії на притягнення РФ до відповідальності за скоєні злочини.

Кримська платформа у Нью-Йорку

Шостий саміт Міжнародної Кримської платформи проходить 23 вересня під час сегменту високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Участь у заході беруть міжнародні партнери України на високому політичному рівні.

Серед основних тем саміту — ситуація в тимчасово окупованому Криму, системні порушення прав людини та мілітаризація півострова. Окрему увагу приділяють впливу російської політики на молодь і сферу освіти, а також подальшим спільним крокам для деокупації Криму.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі. Він хоче сісти за стіл переговорів, тому що має намір завершити війну. Водночас український лідер сумнівається, що до такої зустрічі готовий президент Російської Федерації Володимир Путін.

Також Новини.LIVE писали, що Україна готова відмовитися від атак на російські нафтопереробні заводи лише за умови укладення взаємного енергетичного перемир'я. Зеленський наголошував, що така домовленість могла б убезпечити українську генерацію електрики, газову інфраструктуру та водопостачання.