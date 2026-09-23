Зеленський назвав умову припинення ударів ЗСУ по НПЗ в Росії

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна готова відмовитися від атак на російські нафтопереробні заводи лише за умови укладення взаємного енергетичного перемир'я. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що така домовленість могла б убезпечити українську генерацію електрики, газову інфраструктуру та водопостачання.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю виданню WSJ, цитує Новини.LIVE.

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Зеленський пояснив умови для припинення атак по нафтових об'єктах в Росії

Спілкуючись із журналістами видання WSJ, президент підкреслив, що зупинка ударів можлива виключно у форматі взаємного енергетичного перемир'я. За його словами, ця домовленість повинна мати комплексний характер і поширюватися на всю критичну інфраструктуру, захищаючи об'єкти водопостачання, паливний сектор, електрику та газ.

Глава держави ще підтвердив, що обговорював із Дональдом Трампом тему світових цін на пальне, яка турбує міжнародних партнерів. Президент дав зрозуміти співрозмовнику, що для України людські життя мають незмірно більшу вагу, ніж ціни на енергоносії.

"Сьогодні ми про це не говорили, але по телефону, так, справді, ми торкалися теми дизельного палива, саме дизельного палива. Я сказав: "Послухайте, для когось це важливо, але для нас життя важливіше, ніж ціна на енергоносії". Я маю на увазі, що це не залежить від нас", — розповів президент.

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Водночас він нагадав про інші глобальні фактори, що формують ринок, зазначивши, що всі розуміють вплив обсягів постачання через Ормузьку протоку, і це не стосується виключно обсягів з Росії.

Зеленський наголосив, що якщо хтось прагне допомогти людям зі стабілізацією цін на дизель, йому варто зосередитися на тому, щоб зупинити Володимира Путіна. Російський лідер цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру та системи водопостачання, влаштовуючи блекаути на українській території.

"Тож якщо він атакує, він має розуміти, що відповідь надійде з України, і ми будемо це робити, звичайно, безумовно до кінця, доки війна не закінчиться", — підсумував глава держави.

Новини.LIVE інформували, що Дональд Трамп визнав, що українські удари по російських нафтопереробних заводах стали дуже серйозним ударом по бюджету РФ, які спричинили відчутне зростання світових цін на дизельне пальне. Президент США анонсував окрему розмову з Володимиром Зеленським щодо атак на російську нафтову інфраструктуру.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що війна закінчиться дипломатичною угодою за столом переговорів, а не беззаперечною воєнною перемогою однієї зі сторін. За його словами, конкретних домовленостей чи "енергетичного перемир'я" між Києвом та Москвою наразі немає, але Вашингтон продовжує вибудовувати діалог для збереження життів.