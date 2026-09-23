Зеленский назвал условие прекращения ударов ВСУ по НПЗ в России

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина готова отказаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы только при условии заключения взаимного энергетического перемирия. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что такая договоренность могла бы обеспечить безопасность украинской электрогенерации, газовой инфраструктуры и водоснабжения.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию WSJ, цитирует Новини.LIVE.

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Зеленский объяснил условия прекращения атак на нефтяные объекты в России

Общаясь с журналистами издания WSJ, президент подчеркнул, что прекращение ударов возможно исключительно в формате взаимного энергетического перемирия. По его словам, эта договоренность должна носить комплексный характер и распространяться на всю критическую инфраструктуру, защищая объекты водоснабжения, топливный сектор, электроэнергетику и газоснабжение.

Глава государства также подтвердил, что обсуждал с Дональдом Трампом тему мировых цен на топливо, которая беспокоит международных партнеров. Президент дал понять собеседнику, что для Украины человеческие жизни имеют неизмеримо больший вес, чем цены на энергоносители.

"Сегодня мы об этом не говорили, но по телефону, да, действительно, мы затрагивали тему дизельного топлива, именно дизельного топлива. Я сказал: "Послушайте, для кого-то это важно, но для нас жизнь важнее, чем цена на энергоносители". Я имею в виду, что это не зависит от нас", — рассказал президент.

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В то же время он напомнил о других глобальных факторах, формирующих рынок, отметив, что все понимают влияние объемов поставок через Ормузский пролив, и это касается не только поставок из России.

Зеленский подчеркнул, что если кто-то стремится помочь людям стабилизировать цены на дизельное топливо, ему следует сосредоточиться на том, чтобы остановить Владимира Путина. Российский лидер целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру и системы водоснабжения, устраивая блэкауты на украинской территории.

"Поэтому, если он атакует, он должен понимать, что ответ последует из Украины, и мы будем это делать, конечно, безусловно до конца, пока война не закончится", — подытожил глава государства.

Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп признал, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам стали очень серьезным ударом по бюджету РФ, что привело к ощутимому росту мировых цен на дизельное топливо. Президент США анонсировал отдельную беседу с Владимиром Зеленским относительно атак на российскую нефтяную инфраструктуру.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что война закончится дипломатическим соглашением за столом переговоров, а не безоговорочной военной победой одной из сторон. По его словам, конкретных договоренностей или "энергетического перемирия" между Киевом и Москвой пока нет, но Вашингтон продолжает налаживать диалог для сохранения жизней.