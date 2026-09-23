Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Військової перемоги не буде: Рубіо про фінал війни в Україні

Військової перемоги не буде: Рубіо про фінал війни в Україні

Ua ru
23 вересня 2026 08:05
Коли завершиться війна в Україні: Держсекретар США назвав умову
Марко Рубіо. Фото: Dolores Ochoa/Pool via REUTERS

Сполучені Штати продовжують пошук шляхів для припинення війни в Україні, яка, за словами держсекретаря Рубіо, завершиться лише мирними переговорами, а не військовою перемогою. Наразі угоди між сторонами немає, але Вашингтон готовий сприяти діалогу між Києвом та Москвою заради збереження життів.

Про це Марко Рубіо заявив в інтерв'ю з Сідом Розенбергом на радіо WABC "Сід та друзі вранці", цитує Новини.LIVE.

Реклама

Рубіо не вірить в кінець війни через чиюсь перемогу

Держсекретар Сполучених Штатів Рубіо заявив, що російсько-українська війна не матиме переможця на полі бою та обов'язково має завершитися дипломатичним шляхом. За його словами, що швидше сторони сядуть за стіл переговорів, то менше буде руйнувань і людських втрат.

Американський посадовець підкреслив, що ця війна жахлива для Росії, "справи якої на фронті йдуть відверто погано", але водночас вона не є вигідною і для самої України.

Наразі жодних домовленостей про припинення бойових дій немає. Попри те, що зупинка війни виглядає найбільш логічним кроком, Рубіо визнав, що у зовнішній політиці раціональні речі відбуваються не завжди. Проте Вашингтон не припиняє спроб стати посередником між Києвом та Москвою. Для цього президент США готовий використати будь-яку нагоду, щоб подолати прірву між воюючими сторонами.

Читайте також:

"Ця війна колись закінчиться, і ця війна в Україні закінчиться шляхом переговорів. Саме так вона закінчиться, гаразд. Вона не закінчиться якоюсь переконливою військовою перемогою однієї чи іншої сторони", — наголосив Рубіо.

Американська сторона обіцяє залишатися залученою у процес та шукати будь-які можливості для того, щоб змінити ситуацію та довести справу до остаточного мирного завершення.

Раніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський заявив про готовність до переговорів у тристоронньому форматі задля завершення війни, водночас висловивши сумнів щодо реального бажання Володимира Путіна брати участь у такому діалозі. Глава держави розраховує на припинення бойових дій до настання зими та сподівається на сприяння Дональда Трампа. Сам президент США підтвердив наявність хороших взаємин з українським колегою та підкреслив, що сторони спільно шукають шляхи до миру.

Тим часом переговорник від США Джаред Кушнер констатував відсутність спільного бачення фіналу війни між Києвом і Москвою. За його словами, справедливий результат для України повинен непохитно спиратися на суверенітет, надійні гарантії безпеки та чіткі перспективи для подальшого розвитку держави.

США переговори Україна війна в Україні Росія Марко Рубіо
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації