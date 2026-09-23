Коли завершиться війна в Україні: Держсекретар США назвав умову

Марко Рубіо. Фото: Dolores Ochoa/Pool via REUTERS

Сполучені Штати продовжують пошук шляхів для припинення війни в Україні, яка, за словами держсекретаря Рубіо, завершиться лише мирними переговорами, а не військовою перемогою. Наразі угоди між сторонами немає, але Вашингтон готовий сприяти діалогу між Києвом та Москвою заради збереження життів.

Про це Марко Рубіо заявив в інтерв'ю з Сідом Розенбергом на радіо WABC "Сід та друзі вранці", цитує Новини.LIVE.

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Рубіо не вірить в кінець війни через чиюсь перемогу

Держсекретар Сполучених Штатів Рубіо заявив, що російсько-українська війна не матиме переможця на полі бою та обов'язково має завершитися дипломатичним шляхом. За його словами, що швидше сторони сядуть за стіл переговорів, то менше буде руйнувань і людських втрат.

Американський посадовець підкреслив, що ця війна жахлива для Росії, "справи якої на фронті йдуть відверто погано", але водночас вона не є вигідною і для самої України.

Наразі жодних домовленостей про припинення бойових дій немає. Попри те, що зупинка війни виглядає найбільш логічним кроком, Рубіо визнав, що у зовнішній політиці раціональні речі відбуваються не завжди. Проте Вашингтон не припиняє спроб стати посередником між Києвом та Москвою. Для цього президент США готовий використати будь-яку нагоду, щоб подолати прірву між воюючими сторонами.

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"Ця війна колись закінчиться, і ця війна в Україні закінчиться шляхом переговорів. Саме так вона закінчиться, гаразд. Вона не закінчиться якоюсь переконливою військовою перемогою однієї чи іншої сторони", — наголосив Рубіо.

Американська сторона обіцяє залишатися залученою у процес та шукати будь-які можливості для того, щоб змінити ситуацію та довести справу до остаточного мирного завершення.

Раніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський заявив про готовність до переговорів у тристоронньому форматі задля завершення війни, водночас висловивши сумнів щодо реального бажання Володимира Путіна брати участь у такому діалозі. Глава держави розраховує на припинення бойових дій до настання зими та сподівається на сприяння Дональда Трампа. Сам президент США підтвердив наявність хороших взаємин з українським колегою та підкреслив, що сторони спільно шукають шляхи до миру.

Тим часом переговорник від США Джаред Кушнер констатував відсутність спільного бачення фіналу війни між Києвом і Москвою. За його словами, справедливий результат для України повинен непохитно спиратися на суверенітет, надійні гарантії безпеки та чіткі перспективи для подальшого розвитку держави.