Когда закончится война в Украине: госсекретарь США назвал условие

Марко Рубио. Фото: Долорес Очоа/Pool via REUTERS

Соединенные Штаты продолжают искать пути прекращения войны в Украине, которая, по словам госсекретаря Рубио, завершится только мирными переговорами, а не военной победой. На данный момент соглашения между сторонами нет, но Вашингтон готов содействовать диалогу между Киевом и Москвой ради сохранения человеческих жизней.

Об этом Марко Рубио заявил в интервью Сиду Розенбергу на радио WABC в программе "Сид и друзья утром", цитирует Новини.LIVE.

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Рубио не верит в окончание войны в результате чьей-либо победы

Госсекретарь Соединенных Штатов Рубио заявил, что российско-украинская война не будет иметь победителя на поле боя и обязательно должна завершиться дипломатическим путем. По его словам, чем скорее стороны сядут за стол переговоров, тем меньше будет разрушений и человеческих потерь.

Американский чиновник подчеркнул, что эта война ужасна для России, "дела которой на фронте идут откровенно плохо", но в то же время она невыгодна и для самой Украины.

На данный момент никаких договоренностей о прекращении боевых действий нет. Несмотря на то, что прекращение войны выглядит наиболее логичным шагом, Рубио признал, что во внешней политике рациональные вещи происходят не всегда. Тем не менее Вашингтон не прекращает попыток выступить посредником между Киевом и Москвой. Для этого президент США готов использовать любую возможность, чтобы преодолеть пропасть между враждующими сторонами.

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"Эта война когда-нибудь закончится, и эта война в Украине закончится путем переговоров. Именно так она и закончится, хорошо. Она не закончится какой-то убедительной военной победой той или иной стороны", — подчеркнул Рубио.

Американская сторона обещает оставаться вовлеченной в процесс и искать любые возможности для того, чтобы изменить ситуацию и довести дело до окончательного мирного урегулирования.

Ранее Новости.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам в трехстороннем формате с целью завершения войны, при этом выразив сомнение в реальном желании Владимира Путина участвовать в таком диалоге. Глава государства рассчитывает на прекращение боевых действий до наступления зимы и надеется на содействие Дональда Трампа. Сам президент США подтвердил наличие хороших отношений с украинским коллегой и подчеркнул, что стороны совместно ищут пути к миру.

Между тем переговорщик от США Джаред Кушнер констатировал отсутствие общего видения завершения войны между Киевом и Москвой. По его словам, справедливый результат для Украины должен непоколебимо опираться на суверенитет, надежные гарантии безопасности и четкие перспективы для дальнейшего развития государства.