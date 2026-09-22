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Головна Новини дня Трамп заявив про спільний із Зеленським пошук рішення щодо закінчення війни

Трамп заявив про спільний із Зеленським пошук рішення щодо закінчення війни

Ua ru
22 вересня 2026 21:00
Зеленський і Трамп зробили заяви про завершення війни
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на завершення війни до зими та розраховує на допомогу президента США Дональда Трампа. Своєю чергою Трамп заявив, що має хороші відносини із Зеленським. За його словами, президенти разом шукають рішення для завершення війни.

Про це стало відомо із зустрічі Трампа та Зеленського у Нью-Йорку

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Автор:
Литвин Вікторія

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