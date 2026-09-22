Зеленский и Трамп сделали заявления о завершении войны

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на завершение войны до зимы и рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа. В свою очередь Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Зеленским. По его словам, президенты вместе ищут решение для завершения войны.

Об этом стало известно после встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке

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