Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке: о чем они говорили

Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке
22 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Переговоры состоялись в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Среди тем переговоров ожидается обсуждение вопросов безопасности, укрепления противовоздушной обороны Украины и возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией.
Об этом стало известно из трансляции встречи, передает Новости.LIVE.
Кто участвует в переговорах
По словам Зеленского, к встрече присоединились , спецпредставитель США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Ранее сообщалось, что в переговорах также могут принять участие госсекретарь США Марко Рубио и другие представители американской администрации.
«Надеюсь, что мы покончим с этой войной, и президент Трамп поможет нам покончить с этой войной. И я считаю, что нам нужно сделать это как можно быстрее, до наступления зимы, лучше до наступления зимы. Мы очень много работаем. Да. Поэтому мы обсудим много разных вопросов», — сказал Зеленский.
Открытая для журналистов часть встречи завершилась после заявлений президентов. Основная часть переговоров будет проходить без камер, поэтому детали этой беседы пока не обнародованы.
Напомним, ранее «Новости.LIVE» сообщали, что перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном после прибытия в США Владимир Зеленский провел двухпартийную встречу с сенаторами Джин Шахин и Ричардом Блюменталем, а также с конгрессменами Дэйвом Маккормиком и Джоном Кертисом. Украинский президент поблагодарил американских законодателей за поддержку санкционного законопроекта Линдси Грэма.
Также «Новости.LIVE» сообщали, что 22 сентября в Нью-Йорке Зеленский встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили финансирование Украины в 2026 и 2027 годах, дальнейшую поддержку со стороны Европейского Союза и санкционное давление на Россию.