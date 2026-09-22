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Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке

Ua ru
22 сентября 2026 20:54
Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке: о чем они говорили
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Скриншот: Трансляция Новини.LIVE

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Переговоры состоялись в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Среди тем переговоров ожидается обсуждение вопросов безопасности, укрепления противовоздушной обороны Украины и возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Об этом стало известно из трансляции встречи, передает Новости.LIVE.

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Кто участвует в переговорах

По словам Зеленского, к встрече присоединились , спецпредставитель США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Ранее сообщалось, что в переговорах также могут принять участие госсекретарь США Марко Рубио и другие представители американской администрации.

«Надеюсь, что мы покончим с этой войной, и президент Трамп поможет нам покончить с этой войной. И я считаю, что нам нужно сделать это как можно быстрее, до наступления зимы, лучше до наступления зимы. Мы очень много работаем. Да. Поэтому мы обсудим много разных вопросов», — сказал Зеленский.

Открытая для журналистов часть встречи завершилась после заявлений президентов. Основная часть переговоров будет проходить без камер, поэтому детали этой беседы пока не обнародованы.

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Напомним, ранее «Новости.LIVE» сообщали, что перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном после прибытия в США Владимир Зеленский провел двухпартийную встречу с сенаторами Джин Шахин и Ричардом Блюменталем, а также с конгрессменами Дэйвом Маккормиком и Джоном Кертисом. Украинский президент поблагодарил американских законодателей за поддержку санкционного законопроекта Линдси Грэма.

Также «Новости.LIVE» сообщали, что 22 сентября в Нью-Йорке Зеленский встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили финансирование Украины в 2026 и 2027 годах, дальнейшую поддержку со стороны Европейского Союза и санкционное давление на Россию.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп Нью-Йорк Генасамблея ООН
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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