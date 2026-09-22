Зеленский и фон дер Ляйен обсудили заем в размере 90 млрд евро и санкции против РФ

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Скриншот: Зеленский/Telegram

22 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили, как обеспечить финансовую устойчивость Украины в 2026 и 2027 годах, а также дальнейшую поддержку со стороны Европейского Союза и санкционное давление на Россию.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Финансовая поддержка Украины

По словам президента, в ходе переговоров подробно обсудили потребности Украины в финансировании в этом и следующем году. Зеленский поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за решение ЕС о предоставлении кредита на 90 млрд евро.

Украина, по его словам, выполняет связанные с этой поддержкой обязательства, чтобы максимально покрыть бюджетный дефицит.

Также стороны договорились поручить своим командам проработать дополнительные варианты финансовой помощи Украине.

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Санкции против России

Отдельно Зеленский и фон дер Ляйен обсудилисанкции против РФ. Президент Украины заявил, что на фоне российских ударов по Украине сигналы о возможном снятии ограничений с отдельных российских олигархов вызывают у Киева негативную оценку.

Зеленский считает, что ослабление санкций не будет способствовать завершению войны. В то же время он поблагодарил президента Еврокомиссии за готовность работать над расширением санкционного списка ЕС и добавлением в него новых представителей России.

Что известно о поддержке ЕС

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Европейский Союз готовил новый пакет оборонной поддержки для Украины. Средства должны быть направлены на закупку ракет, боеприпасов и беспилотников. Также Брюссель запускает совместные с Украиной оборонные проекты для усиления противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, что украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 22 сентября, встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. В частности, стороны обсудили санкционное направление работы в рамках Европейского Союза.