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Главная Новости дня Ужесточение санкций против РФ: Зеленский пообщался с Фредериксен

Ужесточение санкций против РФ: Зеленский пообщался с Фредериксен

Ua ru
22 сентября 2026 18:50
Зеленский и Фредериксен обсудили санкции ЕС и оборонное производство
Встреча Владимира Зеленского и Метте Фредериксен. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 22 сентября, встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. В частности, стороны обсудили вопросы, связанные с санкциями, в рамках Европейского Союза.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Встреча Зеленского и Фредериксен 22 сентября

Зеленский подчеркнул, что если РФ постоянно демонстрирует свое стремление к эскалации войны, то ответом должно быть ужесточение санкций, а не наоборот.

"Каждое имя попало в санкционный список неслучайно: каждое из них является причиной того, почему эта война началась и до сих пор продолжается, почему каждый день гибнут наши люди. Я благодарю Данию за поддержку этой позиции и рассчитываю, что все наши партнеры в Европе будут сохранять единство и работать над тем, чтобы наступил мир", — говорит он.

Кроме того, стороны обсудили финансовую устойчивость Украины и решения, которые могут помочь покрыть дефицит бюджета.

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Зеленский также рассказал Фредериксен о ситуации с российскими атаками и об украинских наработках по противодействию реактивным дронам типа Shahed.

"Обсудили и наше совместное оборонное производство, в частности строительство новых предприятий. Есть потенциал для расширения сотрудничества, и мы договорились его реализовать", — добавил украинский лидер.

Как писали Новини.LIVE, 22 сентября Зеленский заявил о росте числа погибших среди мирного населения в результате российских атак. По его словам, в течение ночи и дня Россия вновь наносила удары беспилотниками и баллистическими ракетами.

Кроме того, Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых стороны рассмотрели вопросы зимней поддержки Украины и налаживания производства ракет и систем противовоздушной обороны непосредственно на украинской территории.

Владимир Зеленский Европейский союз санкции Дания Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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