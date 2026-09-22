Зеленский и Фредериксен обсудили санкции ЕС и оборонное производство

Ужесточение санкций против РФ: Зеленский пообщался с Фредериксен
Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 22 сентября, встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. В частности, стороны обсудили вопросы, связанные с санкциями, в рамках Европейского Союза.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Встреча Зеленского и Фредериксен 22 сентября
Зеленский подчеркнул, что если РФ постоянно демонстрирует свое стремление к эскалации войны, то ответом должно быть ужесточение санкций, а не наоборот.
"Каждое имя попало в санкционный список неслучайно: каждое из них является причиной того, почему эта война началась и до сих пор продолжается, почему каждый день гибнут наши люди. Я благодарю Данию за поддержку этой позиции и рассчитываю, что все наши партнеры в Европе будут сохранять единство и работать над тем, чтобы наступил мир", — говорит он.
Кроме того, стороны обсудили финансовую устойчивость Украины и решения, которые могут помочь покрыть дефицит бюджета.
Зеленский также рассказал Фредериксен о ситуации с российскими атаками и об украинских наработках по противодействию реактивным дронам типа Shahed.
"Обсудили и наше совместное оборонное производство, в частности строительство новых предприятий. Есть потенциал для расширения сотрудничества, и мы договорились его реализовать", — добавил украинский лидер.
Как писали Новини.LIVE, 22 сентября Зеленский заявил о росте числа погибших среди мирного населения в результате российских атак. По его словам, в течение ночи и дня Россия вновь наносила удары беспилотниками и баллистическими ракетами.
Кроме того, Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых стороны рассмотрели вопросы зимней поддержки Украины и налаживания производства ракет и систем противовоздушной обороны непосредственно на украинской территории.