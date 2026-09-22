Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 22 сентября, сообщил, что Россия увеличивает число убийств мирных жителей. По его словам, ночью и в течение дня снова были нанесены удары с помощью дронов и баллистических ракет. Президент призвал усилить давление на Москву.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Российская война против Украины

Зеленский поблагодарил лидера Латвии Эдгарса Ринкевичса, премьера Латвии Андриса Кулбергса и других партнеров в Евросоюзе за то, что они поддерживают юридический фронт противодействия войне против Украины.

"Поскольку Россия увеличивает число убийств мирных жителей — ночью и днем снова были атаки с использованием дронов и баллистических ракет, — давление на Москву должно усиливаться. В частности, против тех, кто способствует путинской войне. Против тех, кто извлекает выгоду из агрессии. У каждого преступления против мирных украинцев есть имя", — отметил глава государства.

Пока война продолжается, эти имена должны оставаться в санкционных списках.

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По словам Зеленского, международное сообщество не должно ослаблять санкционное давление путем политического исключения отдельных лиц из санкционных списков, а своевременно и безоговорочно продлевать персональные ограничения. Ограничения должны оставаться в силе до тех пор, пока Москва не начнет серьёзные мирные переговоры и не продемонстрирует конкретные шаги по прекращению войны против Украины.

"Это кратчайший путь к миру, к которому мы все стремимся. Каждая украинская семья рассчитывает на единство и солидарность ЕС", — добавил украинский лидер.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 22 сентября Зеленский провел встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном. В частности, стороны обсудили зимнюю поддержку и производство ракет в Украине.

Ранее мы писали, что Зеленский находится с рабочим визитом в США, где проведет переговоры с лидером Штатов Дональдом Трампом, президентами Дании, Великобритании, Японии и другими лидерами.