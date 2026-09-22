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Головна Новини дня Зеленський повідомив про нові атаки РФ дронами і балістикою

Зеленський повідомив про нові атаки РФ дронами і балістикою

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22 вересня 2026 16:05
Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 22 вересня, повідомив, що Росія збільшує кількість вбивств цивільних. За його словами, вночі та упродовж дня знову були атаки дронам та балістичними ракетами. Президент закликав посилювати тиск на Москву.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Російська війна проти України

Зеленський подякував лідеру Латвії Едгарсу Рінкевичсу, премʼєру Латвії Андрісу Кулбергсу та іншим партнерам в Євросоюзі за те, що зберігають юридичний фронт протидії війні проти України.

"Оскільки Росія збільшує кількість вбивств цивільних — уночі та протягом дня знову були атаки дронами й балістичними ракетами, — тиск на Москву має посилюватися. Зокрема, проти тих, хто сприяє путінській війні. Проти тих, хто отримує вигоду від агресії. Кожен злочин проти мирних українців має ім’я", — зазначив глава держави.

Поки війна триває, то ці імена повинні залишатися в санкційних списках

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За словами Зеленського, міжнародна спільнота має не послаблювати санкційний тиск шляхом політичного виключення окремих осіб із санкційних списків, а своєчасно та безумовно продовжувати персональні обмеження. Обмеження мають залишатися чинними доти, доки Москва не розпочне серйозні мирні переговори та не продемонструє конкретних кроків для припинення війни проти України.

"Це найкоротший шлях до миру, якого ми всі прагнемо. Кожна українська родина розраховує на єдність і солідарність ЄС", — додав український лідер.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 22 вересня Зеленський провів зустріч з лідером Франції Емманюелем Макроном. Зокрема, сторони обговорили зимову підтримку та виробництво ракет в Україні.

Раніше ми писали, що Зеленський перебуває з робочим візитом у США, де проведе переговори з лідером Штатів Дональдом Трампом, президентами Данії, Великої Британії, Японії та іншими лідерами.

Володимир Зеленський війна Латвія Україна обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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