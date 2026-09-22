Графік Зеленського у США: зустрічі з Трампом, МВФ і лідерами G7

Володимира Зеленського та його дружину зустрічають в аеропорту. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський 22 вересня перебуває у США з насиченим робочим візитом. Глава держави проведе переговори з Дональдом Трампом, виступить на відкритті 81-ї сесії Генасамблеї ООН, зустрінеться з лідерами Данії, Великої Британії, Японії, очільницями ЄК та МВФ, а ввечері відвідає офіційне прийняття глави Білого дому.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на джерела в Офісі Президента України.

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Які зустрічі заплановані у Зеленського в США

Робочий день українського лідера в Сполучених Штатах 22 вересня розпочнеться із вшанування пам'яті жертв теракту 9/11. Після меморіальних заходів заплановано перші міжнародні переговори. Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Уже о 09:00 за місцевим часом глава української держави візьме участь в урочистому відкритті 81-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Ближче до полудня дипломатична програма зосередиться на фінансових та європейських питаннях. Об 11:50 заплановано окрему зустріч президента України з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Одразу після цього, о 12:30, розпочнуться переговори з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Зустріч із Дональдом Трампом

Головним стануть переговори Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, початок яких призначено на 13:15 за місцевим часом. Ця подія транслюватиметься наживо.

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У другій половині дня український президент продовжить перемовини з ключовими партнерами з Групи семи. О 15:00 стартує зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, а о 15:45 відбудеться двосторонній діалог з очільницею японського уряду Санае Такаїті.

Фіналом офіційної програми стане вечірній дипломатичний захід: о 19:00 Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською відвідають урочисте прийняття на честь глав держав-учасниць 81-ї сесії ГА ООН, яке дають президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія Трамп.

Новини.LIVE повідомляли, що днем раніше, 21 вересня, в ірландському аеропорту Шеннон відбулася коротка зустріч Володимира Зеленського з очільником ЦРУ Джоном Реткліффом. За даними обізнаних джерел, політики провели переговори безпосередньо під час технічної дозаправки своїх літаків.

Одразу після прибуття до Сполучених Штатів і перед запланованими перемовинами з Еммануелем Макроном президент України провів спільну зустріч із представниками обох американських партій. До діалогу долучилися сенатори Річард Блюменталь і Джин Шахін, а також конгресмени Джон Кертіс та Дейв Маккормік. Глава держави подякував законодавцям за голосування на користь законопроєкту Ліндсі Грема.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив підготовку особистої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Нью-Йорку. Він висловив сподівання на результативність цих переговорів, хоча й зауважив, що шлях до завершення війни між Росією та Україною залишається дуже непростим.