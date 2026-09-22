График визита Зеленского в США: встречи с Трампом, МВФ и лидерами «Большой семерки»

Владимира Зеленского и его супругу встречают в аэропорту. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября находится в США с насыщенным рабочим визитом. Глава государства проведет переговоры с Дональдом Трампом, выступит на открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встретится с лидерами Дании, Великобритании, Японии, главами Европейской комиссии и МВФ, а вечером посетит официальный прием, устроенный главой Белого дома.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники в Офисе Президента Украины.

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Какие встречи запланированы у Зеленского в США

Рабочий день украинского лидера в Соединенных Штатах 22 сентября начнется с почтения памяти жертв теракта 11 сентября. После мемориальных мероприятий запланированы первые международные переговоры. Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Уже в 09:00 по местному времени глава украинского государства примет участие в торжественном открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Ближе к полудню дипломатическая программа сосредоточится на финансовых и европейских вопросах. В 11:50 запланирована отдельная встреча президента Украины с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сразу после этого, в 12:30, начнутся переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Встреча с Дональдом Трампом

Главным событием станут переговоры Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, начало которых назначено на 13:15 по местному времени. Это событие будет транслироваться в прямом эфире.

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Во второй половине дня украинский президент продолжит переговоры с ключевыми партнерами из «Группы семи». В 15:00 начнется встреча с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, а в 15:45 состоится двусторонний диалог с главой японского правительства Санаэ Такаити.

Финалом официальной программы станет вечернее дипломатическое мероприятие: в 19:00 Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетят торжественный прием в честь глав государств-участников 81-й сессии ГА ООН, который устраивают президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп.

Новини.LIVE сообщали, что днем ранее, 21 сентября, в ирландском аэропорту Шеннон состоялась краткая встреча Владимира Зеленского с главой ЦРУ Джоном Ретклиффом. По данным осведомленных источников, политики провели переговоры непосредственно во время технической дозаправки своих самолетов.

Сразу после прибытия в Соединенные Штаты и перед запланированными переговорами с Эммануэлем Макроном президент Украины провел совместную встречу с представителями обеих американских партий. К диалогу присоединились сенаторы Ричард Блюменталь и Джин Шахин, а также конгрессмены Джон Кертис и Дэйв Маккормик. Глава государства поблагодарил законодателей за голосование в пользу законопроекта Линдси Грэма.

Между тем вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил подготовку личной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке. Он выразил надежду на результативность этих переговоров, хотя и отметил, что путь к завершению войны между Россией и Украиной остается очень непростым.