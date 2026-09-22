Зеленський висловився щодо зустрічі із сенаторами та конгресменами

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Перед зустріччю із президентом Франції Еммануелем Макроном після прильоту до США президент України Володимир Зеленський провів двопартійну зустріч з американськими сенаторами Джином Шахіним і Річардом Блюменталем, а також конгресменами: республіканцем Дейвом Маккорміком і демократом Джоном Кертісом. Український лідер подякував американцям за підтримку законопроєкту Ліндсі Грема.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Як Володимир Зеленський прокоментував зустріч із сенаторами та конгресменами

"Усе нормально. Зустрічалися вже із сенаторами. Дуже вдячний їм за голосування за законопроєкт (Ліндсі Грема, — Ред.). Завтра спілкуватимемося із президентом. Хочеться, щоб спрацювали санкції", — зазначив голова держави.