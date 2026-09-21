У ЄС обговорять із Трампом передачу Україні ракет Patriot — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Європейські лідери планують під час тижня Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку закликати президента США Дональда Трампа надати Україні більше ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Йдеться передусім про захист української енергетики від можливих російських ударів узимку.

Про це пише Bloomberg, інформує Новини.LIVE.

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Європа хоче більше ракет Patriot для України

За даними медіа, європейські лідери планують використати зустрічі у Нью-Йорку, щоб переконати Білий дім надати Україні додаткові ракети для систем Patriot.

Потреба в перехоплювачах особливо актуальна напередодні зимового періоду, коли Росія може посилити удари по енергетичній інфраструктурі України. Саме балістичні ракети, за даними видання, завдають значної шкоди енергетичним об'єктам.

У серпні Володимир Зеленський заявляв, що Україні для проходження зими необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів Patriot. Президент також пропонував Сполученим Штатам продати Україні від 5% до 10% своїх запасів таких ракет.

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Союзники готуються до складної зими

Окрім ракет для ППО, європейські країни також планують посилити підтримку України. Зокрема, вони закликатимуть Велику Британію та Японію збільшити фінансову допомогу Києву.

Німеччина та низка інших європейських країн уже заявили про плани закупити додаткові системи Patriot у США та передати Україні ракети зі своїх запасів.

Водночас союзники по-різному оцінюють ситуацію напередодні зими. Один із високопоставлених європейських чиновників висловив занепокоєння, що якщо Україна не зможе пережити зимовий період, це зрештою може призвести до програшу у війні.

Інші представники країн-партнерів налаштовані менш песимістично. Вони вважають, що навіть за значного дефіциту перехоплювачів Patriot Україна зможе впоратися з труднощами.

Україна готується до можливих перебоїв

Bloomberg зазначає, що після досвіду минулої зими українці вже готуються до можливих тривалих перебоїв із електро-, тепло- та водопостачанням.

Уряд також планує розширювати мережу пунктів незламності, де люди зможуть зігрітися, зарядити пристрої та отримати гарячу їжу. Українська влада паралельно закликає міжнародних партнерів допомогти з ремонтними бригадами, обладнанням для енергетики та теплопостачання.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Україна має великі очікування від зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що бачить зміни у ставленні США до ситуації в Україні та позитивні сигнали щодо підтримки Києва. Зокрема, він згадав про підтримку щодо передачі Україні певних ракет.

Також Новини.LIVE писав, що Дональд Трамп заявив про втрату Росією контролю над нафтопереробною галуззю. За словами президента США, значну частину російських нафтопереробних заводів було пошкоджено та виведено з ладу через війну проти України.