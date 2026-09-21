Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп: РФ утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью

Трамп: РФ утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью

Ua ru
21 сентября 2026 16:23
Трамп заявил, что Россия потеряла контроль над нефтеперерабатывающей отраслью
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью. Причиной он назвал войну против Украины.

Об этом Дональд Трамп сообщил в TruthSocial, передает Новини.LIVE.

Реклама

РФ потеряла контроль над нефтью

Трамп подчеркнул, что значительная часть российских нефтеперерабатывающих заводов была взорвана и выведена из строя.

"Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Весь мир страдает, поскольку каждый месяц гибнет 25 000 человек, преимущественно военных. Какой позор!" — добавил он.

null
Пост Трампа. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 20 сентября состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. В частности, президент США просил прекратить атаки на российские НПЗ.

Читайте также:

Кроме того, Зеленский и Трамп договорились о встрече в Нью-Йорке. Там они планируют обсудить дальнейшие шаги по завершению войны России против Украины.

США Дональд Трамп НПЗ Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации