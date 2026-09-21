Трамп заявил, что Россия потеряла контроль над нефтеперерабатывающей отраслью

Трамп: РФ утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью. Причиной он назвал войну против Украины.
Об этом Дональд Трамп сообщил в TruthSocial, передает Новини.LIVE.
РФ потеряла контроль над нефтью
Трамп подчеркнул, что значительная часть российских нефтеперерабатывающих заводов была взорвана и выведена из строя.
"Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Весь мир страдает, поскольку каждый месяц гибнет 25 000 человек, преимущественно военных. Какой позор!" — добавил он.
Как писали Новини.LIVE, 20 сентября состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. В частности, президент США просил прекратить атаки на российские НПЗ.
Кроме того, Зеленский и Трамп договорились о встрече в Нью-Йорке. Там они планируют обсудить дальнейшие шаги по завершению войны России против Украины.