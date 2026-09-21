Трамп заявил, что Россия потеряла контроль над нефтеперерабатывающей отраслью

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью. Причиной он назвал войну против Украины.

Об этом Дональд Трамп сообщил в TruthSocial, передает Новини.LIVE.

Реклама

РФ потеряла контроль над нефтью

Трамп подчеркнул, что значительная часть российских нефтеперерабатывающих заводов была взорвана и выведена из строя.

"Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Весь мир страдает, поскольку каждый месяц гибнет 25 000 человек, преимущественно военных. Какой позор!" — добавил он.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 20 сентября состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. В частности, президент США просил прекратить атаки на российские НПЗ.

Читайте также:

Кроме того, Зеленский и Трамп договорились о встрече в Нью-Йорке. Там они планируют обсудить дальнейшие шаги по завершению войны России против Украины.