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Главная Новости дня Генеральный штаб: потери РФ в войне превысили 1,5 млн человек

Генеральный штаб: потери РФ в войне превысили 1,5 млн человек

Ua ru
9 сентября 2026 08:35
Генеральный штаб: потери россиян в войне превысили 1,5 млн человек
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 1,5 миллиона военнослужащих убитыми и ранеными. По данным украинской стороны, это самые большие потери российской армии в одной войне со времен Второй мировой.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины, передаёт Новини.LIVE.

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Потери российской армии превысили 1,5 млн

В Генштабе подчеркнули, что за время полномасштабной войны Россия понесла беспрецедентные потери личного состава.

По данным украинской стороны, эта цифра превышает совокупные потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины 20 и начала 21 веков, взятых вместе.

Также в Генштабе отметили, что нынешние потери российской армии примерно в 100 раз превышают потери Советского Союза в Афганистане за десять лет.

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В Генштабе сравнили потери РФ с чеченскими войнами

По данным, приведенным украинской стороной, потери российской армии в войне против Украины в 125 раз превышают официально признанные потери России в Первой и Второй чеченских войнах.

В Генштабе подчеркнули, что за каждой учтенной потерей стоит конкретный российский военный, прибывший с оружием на территорию Украины.

"За каждой учтенной единицей российских потерь стоит конкретный оккупант, который пришел с оружием на украинскую землю, и титаническая, ежедневная совместная работа Сил обороны Украины и всего украинского народа", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий отреагировал на заявления российского президента Владимира Путина относительно ситуации в Святогорске. Он призвал не верить российской пропаганде и подчеркнул реальную ситуацию на фронте.

Также Новини.LIVE писали, что военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" и эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал о потерях российской стратегической авиации. По его словам, у РФ фактически осталось 38 бомбардировщиков Ту-95МС из 47, которые числились на вооружении "на бумаге".

российские войска ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине потери оккупантов
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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