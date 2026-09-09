Генштаб: втрати росіян у війні перевищили 1,5 млн осіб

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 1,5 мільйона військовослужбовців убитими та пораненими. За даними української сторони, це найбільші втрати російської армії в одній війні з часів Другої світової.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, інформує Новини.LIVE.

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Втрати російської армії перевищили 1,5 млн

У Генштабі наголосили, що за час повномасштабної війни Росія зазнала безпрецедентних втрат особового складу.

За даними української сторони, ця цифра перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини 20 та початку 21 століть разом узятих.

Також у Генштабі зазначили, що нинішні втрати російської армії приблизно у 100 разів перевищують втрати Радянського Союзу в Афганістані за десять років.

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За наведеними українською стороною даними, втрати російської армії у війні проти України у 125 разів перевищують офіційно визнані втрати Росії у Першій та Другій чеченських війнах.

У Генштабі наголосили, що за кожною облікованою втратою стоїть конкретний російський військовий, який прибув зі зброєю на територію України.

"За кожною облікованою одиницею російських втрат стоїть конкретний окупант, який прийшов зі зброєю на українську землю, і титанічна, щоденна спільна робота Сил оборони України та всього українського народу", — йдеться у повідомленні.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький відреагував на заяви російського президента Володимира Путіна щодо ситуації у Святогірську. Він закликав не вірити російській пропаганді та наголосив на реальній ситуації на фронті.

Також Новини.LIVE писали, що військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд" та експерт Defense Express Іван Киричевський розповів про втрати російської стратегічної авіації. За його словами, РФ фактично має 38 бомбардувальників Ту-95МС із 47, які перебували на озброєнні "на папері".