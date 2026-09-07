Святогірськ під контролем ЗСУ: Андрій Білецький спростував заяви Путіна

Бригадний генерал, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

Бригадний генерал та командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький записав відео із центру Святогірська, що в Донецькій області, щоб спростувати заяви Путіна щодо контролю над містом. На тлі Святогірської лаври військовий запевнив, що населений пункт є тиловою зоною українських сил, а саме 60-ї механізованої бригади Третього армійського корпусу.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Андрія Білецького.

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Білецький записав відеозвернення до Путіна зі Святогірська

Перебуваючи безпосередньо у центрі Святогірська, бригадний генерал Андрій Білецький записав відеозвернення на тлі Свято-Успенської Святогірської лаври. Так він відповів на заяви Путіна щодо ситуації навколо населеного пункту, повністю спростувавши слова очільника Кремля. Зокрема, кремлівський диктатор заявив, що російські війська нібито змогли захопити Козачу Лопань та Святогірськ.

Військовий наголосив, що місто перебуває під надійним захистом українських оборонців.

"60-та механізована бригада Третього армійського корпусу повністю контролює місто. Це фактично наша тилова зона", — зазначив Білецький.

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Своє повідомлення зі Святогірська бригадний генерал адресував безпосередньо військовому та військово-політичному командуванню держави-агресора. Він закликав їх припинити робити абсурдні інформаційні вкиди.

"Я хочу звернутися до російського військового та військово-політичного керівництва. Знімайте свої клоунські носи та різнокольорові перуки. Не виглядайте дурнями", — підкреслив військовослужбовець.

Також він наочно показав справжній стан справ на цій ділянці фронту. Містом їздять цивільні автівки, ходять люди.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що аналітики Інституту вивчення війни переконані, що Росія хоче і буде воювати далі. Окрім того, їхні дії вказують, що у Кремля побільшали апетити щодо територій, які не вичерпуються виходом на адмінкордони одного регіону. Попри це, реальний стан російських сил свідчить про те, що вкластися у дедлайни Путіна і повністю окупувати Донеччину до кінця 2026 року загарбники неспроможні.

Сам же Володимир Путін, як свідчать анонімні наближені джерела, боїться, що провал захоплення Донеччини стане для нього фатальним. Він боїться втратити владу та навіть розправи.