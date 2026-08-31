Путін боїться завершити війну без Донбасу і готує ескалацію

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін побоюється, що завершення війни проти України без досягнення хоча б мінімальної мети — захоплення всього Донбасу — може становити загрозу для його особистої безпеки.

Про це повідомляє The Economist із посиланням на обізнані джерела, передає Новини.LIVE.

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Кремль побоюється реакції прихильників війни

За словами одного зі співрозмовників видання, під час війни Путін нібито говорив кільком наближеним: "Вони мене повісять". Водночас журнал не уточнює, кого саме російський диктатор вважає потенційною загрозою.

На тлі затяжної війни та відсутності бажаних результатів Путін, за даними джерел The Economist, вирішив піти на подальшу ескалацію. Зокрема, Росія може залучити до війни ще від 300 до 400 тисяч людей. Для цього, ймовірно, використовуватимуть механізми примусу за участю регіональної влади. Видання зазначає, що Кремль також непокоїть зростання напруження в російському суспільстві. Війна, мобілізація, втрати, атаки безпілотників і невизначеність щодо майбутнього дедалі більше впливають на настрої росіян.

Крім того, серед представників російських еліт посилюється відчуття, що продовження війни без суттєвих результатів виснажує економічні та політичні ресурси країни. За інформацією The Economist, саме сукупність цих факторів може підштовхувати Путіна до посилення війни проти України.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що у Кремлі побоюються реакції провоєнної частини російського суспільства у разі завершення війни без очевидної перемоги. Йдеться, зокрема, про воєнкорів, добровольців та ультранаціоналістів, вплив яких значно зріс за час повномасштабної війни. The Economist також звертає увагу на поступове зникнення у росіян відчуття нормального життя. Удари українських безпілотників по російських об'єктах та обмеження доступу до інтернету дедалі сильніше впливають на повсякденність громадян.

Окремо видання пише про можливе сприйняття Путіним сигналів від США. Давній знайомий російського диктатора вважає, що візит директора ЦРУ Джона Реткліффа міг бути сприйнятий Путіним як ознака слабкості Вашингтона. Подібно він, за словами джерела, міг розцінити візит Вільяма Бернса до Москви у 2021 році, після якого Росія все одно почала повномасштабне вторгнення.

Як повідомляли Новини.LIVE, очільник Кремля Володимир Путін визначив термін для повного захоплення Донецької області. За даними The New York Times, Кремль розраховує досягти цієї мети до осені 2027 року, а в разі провалу такого плану ймовірність переговорів щодо завершення війни може зрости.

Як повідомляли Новини.LIVE, частина російських економістів і представників політичної еліти намагається переконати Володимира Путіна не оголошувати відкриту мобілізацію. Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. За його словами, проти такого рішення свідчать і дані закритих щотижневих опитувань, які проводять в адміністрації президента РФ у регіонах.