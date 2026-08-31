Путин боится завершить войну без Донбасса и готовит эскалацию

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин опасается, что завершение войны против Украины без достижения хотя бы минимальной цели — захвата всего Донбасса — может представлять угрозу для его личной безопасности.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на осведомленные источники, передает Новини.LIVE.

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Кремль опасается реакции сторонников войны

По словам одного из собеседников издания, во время войны Путин якобы говорил нескольким приближенным: "Они меня повесят". В то же время журнал не уточняет, кого именно российский диктатор считает потенциальной угрозой.

На фоне затянувшейся войны и отсутствия желаемых результатов Путин, по данным источников The Economist, решил пойти на дальнейшую эскалацию. В частности, Россия может привлечь к войне еще от 300 до 400 тысяч человек. Для этого, вероятно, будут использоваться механизмы принуждения с участием региональных властей. Издание отмечает, что Кремль также беспокоит рост напряженности в российском обществе. Война, мобилизация, потери, атаки беспилотников и неопределенность в отношении будущего все больше влияют на настроения россиян.

Кроме того, среди представителей российских элит усиливается ощущение, что продолжение войны без существенных результатов истощает экономические и политические ресурсы страны. По информации The Economist, именно совокупность этих факторов может подталкивать Путина к усилению войны против Украины.

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Ранее СМИ сообщали, что в Кремле опасаются реакции провоенной части российского общества в случае завершения войны без очевидной победы. Речь идет, в частности, о военкорах, добровольцах и ультранационалистах, влияние которых значительно возросло за время полномасштабной войны. The Economist также обращает внимание на постепенное исчезновение у россиян ощущения нормальной жизни. Удары украинских беспилотников по российским объектам и ограничение доступа в интернет все сильнее влияют на повседневность граждан.

Отдельно издание пишет о возможном восприятии Путиным сигналов от США. Давний знакомый российского диктатора считает, что визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа мог быть воспринят Путиным как признак слабости Вашингтона. Подобно, по словам источника, он мог расценить визит Уильяма Бернса в Москву в 2021 году, после которого Россия все равно начала полномасштабное вторжение.

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Как сообщали Новини.LIVE, часть российских экономистов и представителей политической элиты пытается убедить Владимира Путина не объявлять открытую мобилизацию. Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. По его словам, против такого решения свидетельствуют и данные закрытых еженедельных опросов, которые проводят в администрации президента РФ в регионах.