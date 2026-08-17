В России пытаются отговорить Путина от открытой мобилизации

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Некоторые экономисты в России и отдельные представители политической элиты пытаются отговорить российского диктатора Владимира Путина от объявления открытой мобилизации. Кроме того, закрытые социологические опросы также свидетельствуют о неприятии таких действий. Их еженедельно проводят в администрации российского диктатора по регионам.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает Новини.LIVE.

В России не поддерживают объявление открытой мобилизации

Вместо объявления открытой мобилизации рассматривается возможность принудительных и скрытых мер для увеличения количества подписанных контрактов.

"То есть дилемма заключается в том, что Путин хочет мобилизации, но это разорвет существующий общественный договор между властью и россиянами, согласно которому война далеко, а воюют те, кто хочет денег. Проще говоря — жизнь в обмен на деньги. Мобилизация — это разрушение таких договоренностей", — отметил Коваленко.

По его словам, прекращать войну как минимум до 2028 года Путин не хочет и строит планы на весь следующий год. Такие стремления поддерживают не все, но до сих пор остается пространство для маневра, позволяющее влиять на Москву. Речь идет об ударах по экономике, поддержке ЕС, и все это умножено на волю США и Китая.

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"Для Украины очень важно сохранять единство внутри страны, поскольку россияне будут вкладывать значительные ресурсы не только в фронт, но и в информационное и политическое поле. Они будут поддерживать отдельные потенциальные политические проекты в Украине, направляя сюда деньги, ища лидеров. Этот тренд никуда не делся", — добавил Коваленко.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ Гленна Корна, Путин может объявить всеобщую мобилизацию, но Москва может столкнуться с нехваткой оружия и техники.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке Путиным новой волны мобилизации в России. В то же время российский диктатор опасается реакции общества.