У Росії намагаються відмовити Путіна від відкритої мобілізації

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Деякі економісти в Росії та окремі політичні еліти намагаються відмовити російського диктатора Володимира Путіна від оголошення відкритої мобілізації. Крім того, закрита соціологія повідомляє також про непідтримку таких дій. Її щотижня роблять в адміністрації російського диктатора по регіонах.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає Новини.LIVE.

У Росії не підтримують оголошення відкритої мобілізації

Замість оголошення відкритої мобілізації розглядається можливість примусових та прихованих дій для збільшення підписаних контрактів.

"Тобто, дилема полягає в тому, що Путін хоче мобілізації, але це розірве існуючий суспільний договір між владою та росіянами, що війна далеко і воюють ті, хто хоче грошей. Простіше кажучи — життя в обмін на гроші. Мобілізація — це руйнація таких домовленостей", — зазначив Коваленко.

За його словами, припиняти війну мінімум до 2028 року Путін не хоче та закладає плани на весь наступний рік. Такі прагнення підтримують не всі, але досі залишається коридор можливостей впливати на Москву. Йдеться про удари по економіці, підтримка ЄС та це все помножено на волю США та Китаю.

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"Для України дуже важливо зберігати єдність всередині, оскільки росіяни вкладатимуть великі ресурси не тільки у фронт, але й в інформаційне та політичне поле. Вони будуть підтримувати окремі потенційні політичні проєкти в Україні, заводячи сюди гроші, шукаючи лідерів. Цей трек нікуди не дівся", — додав Коваленко.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на колишнього високопосадовця ЦРУ Ґленна Корна, Путін може оголосити загальну мобілізацію, але Москва може зіткнутися з нестачею зброї та техніки.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Путіним нової хвилі мобілізації в Росії. Водночас російський диктатор побоюється суспільної реакції.