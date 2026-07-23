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Главная Новости дня Ожидаются бунты: в ISW раскрыли, как Россия готовится к мобилизации

Ожидаются бунты: в ISW раскрыли, как Россия готовится к мобилизации

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 13:00
Мобилизация в России — Кремль готовится к возможным бунтам
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

В России началась активная подготовка к возможному объявлению официальной мобилизации и введению военного положения. В то же время Кремль уже сейчас принимает меры на случай масштабных гражданских беспорядков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Россия готовится к масштабной мобилизации

По данным аналитиков, российская Государственная дума уже приняла законопроект, позволяющий заключать контракты с Министерством обороны лицам с непогашенной судимостью. Речь идет, в частности, об осужденных за тяжкие преступления — от контрабанды наркотиков до участия в организованной преступности. Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин прямо заявил, что эти изменения призваны существенно расширить призывной ресурс для ведения войны против Украины.

Параллельно силовые структуры готовятся подавлять возможные протесты. Росгвардия инициировала расширение правил гражданской обороны, чтобы задействовать дополнительные механизмы защиты от так называемых «опасностей» во время мобилизации и военного положения.

В ISW напоминают, что почва для этого готовилась давно. Еще в конце 2025 года Владимир Путин подписал закон о развертывании резервистов в зонах боевых действий без официального объявления мобилизации, что позволило проводить скрытый «тихий» призыв.

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Впрочем, несмотря на вынужденную подготовку инфраструктуры и силового аппарата, окончательное решение остается за Путиным.

"Мобилизация остается очень личным решением для Путина и, в конечном счете, зависит от личного восприятия диктатором ситуации на поле боя и стабильности в Кремле, и остается неясным, примет ли Путин такое решение в ближайшее время, или как будет выглядеть его объявление о мобилизации", — говорится в отчете.

Как писали Новини.LIVE, ранее в ЦПД предупреждали, что Россия готовит мобилизацию 500 тысяч человек уже осенью. Часть из них планируют отправлять на фронт уже в течение первых двух недель.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков начал называть "сво" полномасштабной войной. Такое изменение риторики может свидетельствовать об информационной подготовке российского общества к мобилизации.

Кремль Мобилизация в россии война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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