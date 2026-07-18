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Главная Новости дня РФ готовит мобилизацию 500 тысяч человек: в ЦПД предупредили о тяжелой осени

РФ готовит мобилизацию 500 тысяч человек: в ЦПД предупредили о тяжелой осени

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 13:58
Мобилизация в России — Кремль планирует призвать 500 тысяч человек осенью
Мобилизация в России. Фото: росСМИ

Россия готовится осенью мобилизовать не менее 500 тысяч человек. Часть из них планируется отправить на фронт уже в течение первых двух недель.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

РФ хочет мобилизовать 500 тысяч человек осенью

"Россия готовит мобилизацию от 500 тысяч человек на осень. Некоторых планируют бросать в бой в первые две недели для заделывания брешей на Востоке, других будут готовить в течение месяца для потенциального открытия нового направления фронта. Таков план РФ", — сказал Коваленко.

По его словам, Украину ждет очень напряженная осень и зима. Руководитель ЦПД добавил, что нужно выстоять "в очень непростых пехотных боях, в которых сойдутся люди, дроны, КАБы и другие инструменты убийства".

Коваленко также отметил, что, по его информации, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заверили Владимира Путина, что такая масштабная мобилизация позволит России достичь своих целей в войне против Украины. Однако, по мнению руководителя ЦПД, эти расчёты ошибочны.

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"Я точно знаю, что они ошибаются. Сейчас нам всем нужны единство и эффективность", — подытожил Коваленко.

Как писали Новини.LIVE, ранее об угрозе новой волны мобилизации в России предупреждал Владимир Зеленский. По его словам, привлекать больше контрактников Кремль не может, поскольку это огромные деньги, поэтому прибегнет к принуждению.

Также настроения меняются в самой России. Недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков начал называть "сво" полномасштабной войной. Такое изменение риторики может свидетельствовать об информационной подготовке российского общества к мобилизации.

Мобилизация в россии мобилизация война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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