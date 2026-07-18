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Головна Новини дня Росія готує мобілізацію 500 тисяч людей: у ЦПД попередили про важку осінь

Росія готує мобілізацію 500 тисяч людей: у ЦПД попередили про важку осінь

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 13:58
Мобілізація в Росії — Кремль планує призвати 500 тисяч людей восени
Мобілізація в Росії. Фото: росЗМІ

Росія готується восени мобілізувати щонайменше 500 тисяч людей. Частину з них планують відправляти на фронт уже впродовж перших двох тижнів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

РФ хоче мобілізувати 500 тисяч людей восени

"Росія готує мобілізацію від 500 тисяч людей на осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на Сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план РФ", — сказав Коваленко.

За його словами, Україну очікує дуже напружена осінь і зима. Керівник ЦПД додав, що потрібно вистояти "у дуже непростих піхотних боях, у яких зійдуться люди, дрони, КАБи та інші інструменти вбивства". 

Коваленко також зазначив, що, за його інформацією, перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко та начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов запевнили Володимира Путіна, що така масштабна мобілізація дозволить Росії досягти своїх цілей у війні проти України. Однак, на думку керівника ЦПД, ці розрахунки є хибними. 

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"Я точно знаю, що вони помиляються. Зараз нам усім потрібні єдність та ефективність", — підсумував Коваленко.

Як писали Новини.LIVE, раніше про загрозу нової хвилі мобілізації в Росії попереджав Володимир Зеленський. За його словами, залучати більше контрактників Кремль не може, оскільки це величезні гроші, тому вдасться до примусу. 

Також настрої змінюються в самій Росії. Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков почав називати "сво" повномасштабною війною. Така зміна риторики може свідчити про інформаційну підготовку російського суспільства до мобілізації.

Мобілізація в росії мобілізація війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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