РФ готує громадян до мобілізації — Пєсков почав називати свою війною

Володимир Путін та Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

Речник Кремля Дмитро Пєсков почав називати "сво" повномасштабною війною. Така зміна риторики може свідчити про інформаційну підготовку російського суспільства до мобілізації.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Як РФ готує суспільство до мобілізації

Коваленко розповів, що Пєсков акцентує увагу на тому, що "все починалося як "сво", а переросло у війну". Однак експерт вважає це не просто словесна конструкція.

На йому думку, це свідома операційна операція. Таким чином Кремль може готувати населення до можливого проведення мобілізації вже восени.

Крім того, громадян можуть поступово готувати до нових обмежень, які традиційно супроводжують такі рішення, зокрема можливого посилення контролю за виїздом за кордон або навіть його заборони для окремих категорій населення.

Читайте також:

"Тому росіянам бажано вже зараз почати їхати з країни, бо на нулі російський солдат живе від 15 до 30 хвилин", — сказав керівник ЦПД.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на представницю Уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України Ольгу Алтуніну, РФ готує нову хвилю мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Під призов можуть потрапити ще 11,6 тисячі чоловіків.

Водночас Володимир Зеленський наприкінці травня повідомляв, що Росія готується до додаткової мобілізації для поповнення втрат на війні проти України. Кремля збільшив свій військовий контингент щонайменше на десятки тисяч військових.