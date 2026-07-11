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Головна Новини дня РФ готує нову хвилю мобілізації на ТОТ: під призов можуть потрапити ще 11,6 тисячі чоловіків

РФ готує нову хвилю мобілізації на ТОТ: під призов можуть потрапити ще 11,6 тисячі чоловіків

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 07:31
Росія нарощує мобілізацію на окупованих територіях: озвучено новий план до кінця року
Російський військовий. Фото: росзмі

Росія планує до кінця 2026 року мобілізувати 11,6 тисячі чоловіків, які проживають на тимчасово окупованих територіях України. У зв'язку з цим українців закликають утриматися від поїздок на ТОТ для оформлення документів чи вирішення майнових питань.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомила представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, Ольга Алтуніна.

Мобілізація на ТОТ

За словами Ольги Алтуніної, відповідна інформація надходить до Офісу омбудсмена від громадських організацій, які підтримують зв'язок із жителями окупованих територій. Водночас офіційних звернень щодо примусової мобілізації після в'їзду українців на ТОТ поки не надходило. Ольга Алтуніна заявила, що російська влада планує до кінця 2026 року мобілізувати 11,6 тисячі чоловіків із тимчасово окупованих територій України.

У зв'язку з цим вона рекомендувала українцям, особливо чоловікам призовного віку, не відвідувати окуповані території навіть для переоформлення документів, вирішення майнових питань чи інших особистих справ.

За словами представниці омбудсмена, наразі до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини не надходили офіційні звернення від громадян, які після в'їзду на тимчасово окуповані території були примусово мобілізовані.

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Водночас, як зазначила Алтуніна, інформацію про такі випадки регулярно отримують від громадських організацій, які підтримують контакти з мешканцями окупованих територій та документують порушення прав людини.

В Офісі омбудсмена наголошують, що перебування на тимчасово окупованих територіях пов'язане зі значними ризиками, тому громадянам України рекомендують ретельно оцінювати необхідність таких поїздок.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін поширив неправдиву інформацію про нібито окупацію Костянтинівки на Донеччині. За словами глави держави, ця заява не відповідає дійсності, адже місто залишається під контролем Сил оборони України, які продовжують виконувати бойові завдання та утримувати свої позиції.

Новини.LIVE писали, що удари по російському флоту можуть залишити Крим без пального. Оскільки Росія дедалі активніше використовує морські маршрути для логістики, такі перевезення стають потенційною ціллю для українських морських дронів. Це, своєю чергою, створює для РФ додаткові ризики під час транспортування вантажів, які раніше вважалися відносно захищеними.

мобилизація в рф прямий ефір Новини.LIVE ТОТ
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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