Россия усиливает мобилизацию на оккупированных территориях: озвучен новый план до конца года

Российский военный. Фото: РосСМИ

Россия планирует до конца 2026 года мобилизовать 11,6 тысячи мужчин, проживающих на временно оккупированных территориях Украины. В связи с этим украинцев призывают воздержаться от поездок на ВОТ для оформления документов или решения имущественных вопросов.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщила представительница Уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, Ольга Алтунина.

Мобилизация на ВОТ

По словам Ольги Алтуниной, соответствующая информация поступает в Офис омбудсмена от общественных организаций, поддерживающих связь с жителями оккупированных территорий. В то же время официальных обращений относительно принудительной мобилизации после въезда украинцев на ВОТ пока не поступало. Ольга Алтунина заявила, что российские власти планируют до конца 2026 года мобилизовать 11,6 тысячи мужчин с временно оккупированных территорий Украины.

В связи с этим она рекомендовала украинцам, особенно мужчинам призывного возраста, не посещать оккупированные территории даже для переоформления документов, решения имущественных вопросов или других личных дел.

По словам представительницы омбудсмена, на данный момент в Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека не поступали официальные обращения от граждан, которые после въезда на временно оккупированные территории были принудительно мобилизованы.

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В то же время, как отметила Алтунина, информацию о таких случаях регулярно получают от общественных организаций, которые поддерживают контакты с жителями оккупированных территорий и документируют нарушения прав человека.

В Офисе омбудсмена подчеркивают, что пребывание на временно оккупированных территориях сопряжено со значительными рисками, поэтому гражданам Украины рекомендуют тщательно оценивать необходимость таких поездок.

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