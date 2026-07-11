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Главная Новости дня Россия готовит новую волну мобилизации на ВОТ: под призыв могут попасть ещё 11,6 тысячи мужчин

Россия готовит новую волну мобилизации на ВОТ: под призыв могут попасть ещё 11,6 тысячи мужчин

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 07:31
Россия усиливает мобилизацию на оккупированных территориях: озвучен новый план до конца года
Российский военный. Фото: РосСМИ

Россия планирует до конца 2026 года мобилизовать 11,6 тысячи мужчин, проживающих на временно оккупированных территориях Украины. В связи с этим украинцев призывают воздержаться от поездок на ВОТ для оформления документов или решения имущественных вопросов.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщила представительница Уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, Ольга Алтунина.

Мобилизация на ВОТ

По словам Ольги Алтуниной, соответствующая информация поступает в Офис омбудсмена от общественных организаций, поддерживающих связь с жителями оккупированных территорий. В то же время официальных обращений относительно принудительной мобилизации после въезда украинцев на ВОТ пока не поступало. Ольга Алтунина заявила, что российские власти планируют до конца 2026 года мобилизовать 11,6 тысячи мужчин с временно оккупированных территорий Украины.

В связи с этим она рекомендовала украинцам, особенно мужчинам призывного возраста, не посещать оккупированные территории даже для переоформления документов, решения имущественных вопросов или других личных дел.

По словам представительницы омбудсмена, на данный момент в Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека не поступали официальные обращения от граждан, которые после въезда на временно оккупированные территории были принудительно мобилизованы.

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В то же время, как отметила Алтунина, информацию о таких случаях регулярно получают от общественных организаций, которые поддерживают контакты с жителями оккупированных территорий и документируют нарушения прав человека.

В Офисе омбудсмена подчеркивают, что пребывание на временно оккупированных территориях сопряжено со значительными рисками, поэтому гражданам Украины рекомендуют тщательно оценивать необходимость таких поездок.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин распространил ложную информацию о якобы оккупации Константиновки в Донецкой области. По словам главы государства, это заявление не соответствует действительности, ведь город остается под контролем Сил обороны Украины, которые продолжают выполнять боевые задачи и удерживать свои позиции.

Новини.LIVE писали, что удары по российскому флоту могут оставить Крым без топлива. Поскольку Россия все активнее использует морские маршруты для логистики, такие перевозки становятся потенциальной целью для украинских морских дронов. Это, в свою очередь, создает для РФ дополнительные риски при транспортировке грузов, которые ранее считались относительно защищенными.

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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