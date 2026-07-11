Россия готовит граждан к мобилизации — Песков начал называть сво войной

Владимир Путин и Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков начал называть "сво" полномасштабной войной. Такое изменение риторики может свидетельствовать об информационной подготовке российского общества к мобилизации.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Как РФ готовит общество к мобилизации

Коваленко рассказал, что Песков акцентирует внимание на том, что "все начиналось как "сво", а переросло в войну". Однако эксперт считает это не просто словесной конструкцией.

По его мнению, это целенаправленная информационная операция. Таким образом Кремль может готовить население к возможному проведению мобилизации уже осенью.

Кроме того, граждан могут постепенно готовить к новым ограничениям, которые традиционно сопровождают такие решения, в частности к возможному ужесточению контроля за выездом за границу или даже его запрету для отдельных категорий населения.

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"Поэтому россиянам желательно уже сейчас начать уезжать из страны, ведь в случае войны российский солдат выживает от 15 до 30 минут", — сказал руководитель ЦПД.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на представительницу Уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины Ольгу Алтунину, РФ готовит новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях. Под призыв могут попасть еще 11,6 тысячи мужчин.

В то же время Владимир Зеленский в конце мая сообщал, что Россия готовится к дополнительной мобилизации для восполнения потерь в войне против Украины. Кремль увеличил свой военный контингент как минимум на десятки тысяч военнослужащих.