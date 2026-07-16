Після вересневих виборів Путін може запустити нову хвилю мобілізації в Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Парламентські вибори в Росії, які пройдуть у вересні, не вплинуть на подальшу ескалацію війни, оскільки їхній результат заздалегідь очевидний. Після голосування російський диктатор Володимир Путін може оголосити про масштабнішу мобілізацію. Водночас зростає кількість жителів РФ, які хочуть завершення війни.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у середу, 15 липня, на саміті "Україна — Південно-Східна Європа", передає Новини.LIVE.

Чому Кремль може вдатися до мобілізації та як змінюються настрої росіян

Голова держави переконаний, що результати виборів у Росії нічого не змінять на фронті. За його словами, підсумок голосування всі знають, але Україна має готуватися до того, що після вересневих виборів Путін спробує посилити тиск.

Зеленський пояснив, що Кремль навряд чи зможе залучити більше контрактників, адже на це потрібно витрачати величезні гроші. Наймовірніше, що російська влада обере шлях примусової мобілізації.

"Ми розуміємо, що це може бути збільшення мобілізації. Збільшити контрактування він не зможе, тому що треба платити великі гроші. Тому може піти на збільшення мобілізації. Думаємо про це. До таких кроків треба готуватися", — зазначив президент.

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Водночас голова держави звернув увагу на зміну суспільних настроїв всередині самої Росії. Кількість росіян, які хочуть зупинити війну, стрімко зростає. Найбільше це відчутно у регіонах, що межують з Україною, адже місцеві жителі щодня бачать наслідки бойових дій на власні очі. На думку президента, Україна повинна тверезо оцінювати всі можливі загрози та бути готовою до будь-яких загроз із боку Кремля.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського виданню Financial Times повідомляв, чому РФ наважилася на повномасштабне вторгнення. Причиною стала відсутність в України ядерної зброї. До того ж на початку протистояння українці спочатку не могли збивати балістичні ракети.

Також Новини.LIVE з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте писав, що війна складається для Росії невдало. Кремль зазнає значних втрат. Попри це, спрогнозувати подальші дії президента РФ Володимира Путіна неможливо.