После сентябрьских выборов Путин может начать новую волну мобилизации в России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Парламентские выборы в России, которые состоятся в сентябре, не повлияют на дальнейшую эскалацию войны, поскольку их результат заранее очевиден. После голосования российский диктатор Владимир Путин может объявить о более масштабной мобилизации. В то же время растет число жителей РФ, которые хотят прекращения войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в среду, 15 июля, на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа", передает Новини.LIVE.

Почему Кремль может прибегнуть к мобилизации и как меняются настроения россиян

Глава государства убежден, что результаты выборов в России ничего не изменят на фронте. По его словам, итоги голосования всем известны, но Украина должна готовиться к тому, что после сентябрьских выборов Путин попытается усилить давление.

Зеленский пояснил, что Кремль вряд ли сможет привлечь больше контрактников, ведь на это нужно тратить огромные деньги. Скорее всего, российские власти выберут путь принудительной мобилизации.

"Мы понимаем, что это может быть расширение мобилизации. Увеличить набор контрактников он не сможет, потому что на это нужно тратить большие деньги. Поэтому он может пойти на расширение мобилизации. Мы думаем об этом. К таким шагам нужно готовиться", — отметил президент.

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В то же время глава государства обратил внимание на изменение общественных настроений внутри самой России. Число россиян, желающих остановить войну, стремительно растет. Более всего это ощущается в регионах, граничащих с Украиной, ведь местные жители ежедневно видят последствия боевых действий собственными глазами. По мнению президента, Украина должна трезво оценивать все возможные угрозы и быть готовой к любым угрозам со стороны Кремля.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию Financial Times сообщал, почему РФ решилась на полномасштабное вторжение. Причиной стало отсутствие у Украины ядерного оружия. К тому же в начале противостояния украинцы сначала не могли сбивать баллистические ракеты.

Также Новини.LIVE со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте писал, что война складывается для России неудачно. Кремль несет значительные потери. Несмотря на это, спрогнозировать дальнейшие действия президента РФ Владимира Путина невозможно.