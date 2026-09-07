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Главная Новости дня Не будьте дураками: Билецкий высмеял заявления Путина о Святогорске

Не будьте дураками: Билецкий высмеял заявления Путина о Святогорске

Ua ru
7 сентября 2026 11:17
Святогорск находится под контролем ВСУ: Андрей Билецкий опроверг заявления Путина
Бригадный генерал, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Бригадный генерал и командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий записал видео из центра Святогорска в Донецкой области, чтобы опровергнуть заявления Путина о контроле над городом. На фоне Святогорской лавры военный заверил, что населенный пункт является тыловой зоной украинских сил, а именно 60-й механизированной бригады Третьего армейского корпуса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Андрея Билецкого.

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Билецкий записал видеообращение к Путину из Святогорска

Находясь непосредственно в центре Святогорска, бригадный генерал Андрей Билецкий записал видеообращение на фоне Свято-Успенской Святогорской лавры. Так он ответил на заявления Путина о ситуации вокруг населенного пункта, полностью опровергнув слова главы Кремля. В частности, кремлевский диктатор заявил, что российские войска якобы смогли захватить Казачью Лопань и Святогорск.

Военный подчеркнул, что город находится под надежной защитой украинских защитников.

"60-я механизированная бригада Третьего армейского корпуса полностью контролирует город. Это фактически наша тыловая зона", — отметил Билецкий.

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Своё сообщение из Святогорска бригадный генерал адресовал непосредственно военному и военно-политическому командованию государства-агрессора. Он призвал их прекратить абсурдные информационные вбросы.

"Я хочу обратиться к российскому военному и военно-политическому руководству. Снимайте свои клоунские носы и разноцветные парики. Не выглядите дураками", — подчеркнул военнослужащий.

Также он наглядно показал реальное положение дел на этом участке фронта. По городу ездят гражданские автомобили, ходят люди.

Новини.LIVE ранее сообщали, что аналитики Института изучения войны убеждены: Россия хочет и будет продолжать войну. Кроме того, их действия указывают на то, что у Кремля возросли аппетиты в отношении территорий, которые не ограничиваются выходом на административные границы одного региона. Несмотря на это, реальное состояние российских сил свидетельствует о том, что уложиться в сроки Путина и полностью оккупировать Донецкую область до конца 2026 года захватчики не в состоянии.

Сам же Владимир Путин, как свидетельствуют анонимные источники из его окружения, боится, что провал захвата Донецкой области станет для него фатальным. Он боится потерять власть и даже расправы.

российские войска фейки Донецкая область оккупация Андрей Билецкий Святогорск
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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