В ISW пояснили, чому Путін не зупиниться після Донбасу

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Росія продовжує наступальні операції не лише на Донеччині, а й на інших ділянках фронту. В ISW вважають, що характер дій російської армії та вимоги диктатора Володимира Путіна свідчать про цілі Кремля, які виходять за межі захоплення всієї Донецької області. Водночас російські війська не зможуть виконати новий дедлайн Путіна щодо захоплення Донеччини до кінця 2026 року.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 6 вересня 2026 року, інформує Новини.LIVE.

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Росія наступає не лише на Донеччині

Російські війська проводять наступальні операції на різних ділянках фронту, зокрема на півночі Сумської та Харківської областей. За оцінкою ISW, там РФ намагається створити так звану "буферну зону" вздовж міжнародного кордону — це одна з вимог, яку Путін неодноразово висував раніше.

Водночас російська армія проводить наступальні операції в Запорізькій області. РФ намагається з'єднати Оріхівський та Гуляйпільський напрямки, щоб просуватися до Запоріжжя, обходячи українську оборону, орієнтовану на південь.

В ISW зазначають, що ці наступальні операції є масштабнішими та потребують більших ресурсів, ніж було б необхідно лише для відволікання українських сил від оборони Донбасу. Водночас вони безпосередньо не допомагають Росії захопити решту Донецької області.

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Однак такі дії відповідають іншим цілям, які Путін раніше публічно висував. В ISW наголошують, що вимоги російського диктатора виходять за межі Донбасу — це підтверджують як його виступ 2024 року, на який постійно посилаються російські посадовці, так і характер військових операцій РФ.

Тому навіть у разі захоплення всієї Донецької області Росія, ймовірно, не припинить бойові дії. Водночас повне захоплення Донеччини російськими військами залишається малоймовірним.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що питання Донбасу є питанням усієї війни Росії на виснаження проти України, оскільки Путін зробив його центром своїх нинішніх вимог.

Війська РФ провалюють дедлайни Путіна

Російські війська не досягають пріоритетної мети Кремля — захоплення всієї Донецької області до кінця 2026 року. За даними ISW, від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Путін щонайменше 15 разів встановлював дедлайни для захоплення Донеччини, однак російська армія не виконала жодного з них.

Новий дедлайн встановлено на 31 грудня 2026 року. В ISW зазначають, що російські війська не зможуть виконати і це завдання.

Зокрема, російська армія веде бої за Костянтинівку ще з жовтня 2025 року, але за 11 місяців так і не змогла її захопити.

Російські війська також не дійшли, не увійшли й не захопили інші міста українського "фортечного поясу" — Слов'янськ, Краматорськ та Дружківку. За оцінкою ISW, РФ не зможе захопити всі три міста протягом останніх чотирьох місяців 2026 року, оскільки за майже рік не змогла повністю захопити навіть одне з них.

Російським військам спочатку доведеться вести виснажливі міські бої в містах "фортечного поясу", а вже потім намагатися просуватися через відкриту місцевість. За оцінкою ISW, російські війська історично мають значні труднощі з наступом на такій місцевості.

В ISW також зазначають, що оцінка можливостей РФ розходиться з уявленнями Путіна про ситуацію на фронті. Російський президент, за висновками інституту, ігнорує реальний стан української оборони, ослаблення наступальних можливостей РФ та складний і великий за площею театр бойових дій, який російській армії ще доведеться подолати для досягнення цілей у регіоні.

Аналітики ISW про темпи російських військ

В ISW також проаналізували темпи просування російських військ. У серпні 2026 року середня швидкість просування російської армії на всьому театрі бойових дій становила 2,91 квадратного кілометра на день.

На пріоритетному для РФ напрямку в Донецькій області темпи були ще нижчими — у середньому 2,36 квадратного кілометра на день.

Якщо російські війська продовжать просуватися з такою самою швидкістю, їм доведеться це робити аж до 2 жовтня 2032 року, щоб захопити решту 19% Донецької області.

Водночас ISW окремо наголошує, що цей розрахунок не є прогнозом того, що Росія фактично захопить всю Донецьку область до цієї дати. Інститут не готовий оцінювати, що російські війська взагалі зможуть захопити решту Донеччини в будь-які визначені терміни.

Російській армії спочатку доведеться вести виснажливі міські бої через міста українського "фортечного поясу", після чого вона намагатиметься просуватися через відкриту місцевість, де російські війська історично мають труднощі з наступом.

Україна сповільнює наступ РФ

Темпи просування російської армії на всьому театрі бойових дій суттєво сповільнилися порівняно з 2025 роком, коли швидкість російського наступу вже почала знижуватися.

Водночас у 2026 році Україна змогла на окремих ділянках фронту перехоплювати тактичну ініціативу та перешкоджати російській логістиці. За оцінкою ISW, Росії було складно протидіяти цим українським діям.

В ISW не бачать ознак того, що російські війська найближчим часом зможуть різко прискорити темпи наступу. Це, за оцінкою інституту, малоймовірно, якщо західна підтримка України зберігатиметься приблизно на нинішньому рівні.

Чому Путін постійно встановлює дедлайни

В ISW пов'язують численні дедлайни Путіна щодо захоплення Донеччини не лише з військовими розрахунками. Російський диктатор має потребу демонструвати російському суспільству значну інформаційну "перемогу".

За оцінкою інституту, Путін обіцяє росіянам перемогу в обмін на готовність терпіти тягар війни, водночас не переводячи російське суспільство на повноцінні воєнні рейки.

На сприйняття Путіним ситуації на фронті також впливають доповіді російського військового командування. В ISW зазначають, що російські військові систематично дезінформують президента РФ щодо ситуації на передовій, зокрема через поширену в російській армії культуру брехні, яку російські воєнні блогери називають "красивими доповідями".

Російські командири високого рівня також регулярно перебільшують успіхи своїх військ у межах систематичної інформаційної кампанії, створюючи враження масштабного просування РФ та обвалу української оборони.

В ISW вважають, що така брехня та викривлення інформації можуть посилювати переконання Путіна в тому, що російська армія здатна досягти поставлених цілей у Донецькій області до кінця 2026 року. Через це він може вважати, що Росії не потрібно йти на поступки у своїх вимогах.

Таким чином, Росія не досягає заявленої Кремлем мети щодо захоплення всієї Донецької області до кінця 2026 року, а її темпи просування залишаються недостатніми для виконання цього завдання. Водночас характер наступальних операцій РФ на інших напрямках свідчить, що цілі Путіна виходять за межі Донбасу, а тому навіть можливе захоплення всієї Донецької області не обов'язково означатиме припинення бойових дій.

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